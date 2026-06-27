Al prestigioso Trofeo Settecolli, svoltosi nella cornice di Roma, il nuoto italiano ha offerto prestazioni di alto livello. Tra i momenti salienti, Federico Burdisso si è distinto con una prova decisiva nei 200 farfalla maschili. Ha fermato il cronometro sull’ottimo tempo di 1’55"10, assicurandosi la vittoria e precedendo l’ungherese Richard Marton e lo svizzero Noè Ponti. Questo risultato gli ha garantito l’ambita qualificazione agli Europei di Parigi, un traguardo significativo per la sua stagione agonistica.

Nella competizione dei 100 farfalla femminili, l'attenzione è stata catturata dalla straordinaria performance della statunitense Gretchen Walsh, che ha stabilito un nuovo record della manifestazione con un tempo di 54"82.

L'azzurra Costanza Cocconcelli ha chiuso la sua prova in settima posizione, affrontando una gara caratterizzata da un livello tecnico elevato e forte concorrenza.

Trionfo Azzurro nei 100 Dorso Femminili

Un momento di autentico orgoglio nazionale si è vissuto nella finale dei 100 dorso femminili, dove il podio è stato interamente colorato di azzurro. La vittoria è andata a Martina Biasoli, che ha dominato la gara chiudendo in 1’00"77. A completare questo storico risultato per il nuoto italiano, Federica Toma e Anita Gastaldi hanno conquistato rispettivamente la medaglia d'argento e quella di bronzo, suggellando un successo di squadra che sottolinea la profondità del talento femminile in questa specialità.

Altri Risultati e Qualificazioni per Parigi

Anche tra gli uomini, l'Italia ha continuato a mietere successi. Nei 100 dorso, Francesco Lazzari ha saputo conquistare un meritato terzo posto, posizionandosi alle spalle del forte greco Apostolos Christou (52"47) e di Adam Jaszo. Un'altra importante qualificazione per gli Europei di Parigi è arrivata grazie ad Anna Pirovano. Nei 400 misti, ha ottenuto un eccellente terzo posto con il tempo di 4’39"38, stabilendo contestualmente il suo nuovo record personale. Questo risultato conferma la sua crescita e aggiunge un'altra atleta di punta alla spedizione italiana per la rassegna continentale.

Le numerose prestazioni di rilievo e le qualificazioni ottenute al Trofeo Settecolli evidenziano il momento positivo e la solidità del nuoto italiano.

La capacità di diversi atleti di assicurarsi un posto per i prossimi Europei di Parigi, in particolare la convincente vittoria di Burdisso nei 200 farfalla e il trionfo assoluto nel podio dei 100 dorso femminili, rafforza le aspettative. Questi successi preannunciano una rassegna continentale in cui l'Italia potrà ambire a risultati significativi, confermando la sua posizione di forza nel panorama natatorio internazionale.