Ben Shelton ha conquistato la finale del Boss Open di Stoccarda, superando Jiri Lehecka in una semifinale combattutissima. Lo statunitense ha prevalso in tre set (6-7(4), 7-6(14), 7-6(6)), in una partita ricca di colpi di scena e decisa al tiebreak finale. Shelton ha dimostrato grande resilienza, annullando due match point nel secondo set e confermando la sua abilità nei momenti cruciali.

Questa vittoria segna per Shelton la prima in carriera contro un Top 20 sull’erba. Aveva già salvato un match point contro il connazionale Marcos Giron nel secondo turno.

Ha commentato: “A volte il tennis non va secondo i piani. Ho perso il primo set in tutte le partite che ho giocato. Questo può rendere le cose difficili, ma ci sono molti modi per vincere una partita”.

Finale tutta americana a Stoccarda

Nella finale, Shelton si misurerà con Taylor Fritz, che ha superato Alexander Bublik con un netto 6-4, 6-4. Fritz, attuale numero nove del ranking mondiale, ha mostrato grande solidità al servizio, con tredici ace e il 78% di punti sulla prima palla. Il campione in carica del torneo disputerà la finale a Stoccarda per il secondo anno consecutivo, un’impresa che non si verificava dal 1996.

Fritz ha espresso soddisfazione per il percorso: “Ho dovuto lottare duramente durante i primi due incontri, mi sembra incredibile essere già in finale.

È sempre bello difendere un titolo…”. La sfida tra Shelton e Fritz garantirà un vincitore americano sull’erba tedesca, promettendo uno scontro avvincente tra due generazioni.

Il cammino dei finalisti

Il percorso di Ben Shelton a Stoccarda è stato segnato da notevole resilienza, con numerosi tiebreak vinti e match point annullati. Taylor Fritz, d’altra parte, ha confermato la sua affinità con l’erba, superficie che esalta le sue doti al servizio e dove ha già vinto. La finale promette spettacolo, mettendo a confronto due talenti statunitensi determinati a lasciare un segno nel circuito.