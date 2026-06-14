Ben Shelton ha conquistato il suo sesto titolo in carriera, imponendosi su Taylor Fritz nella finale tutta americana del torneo di Stoccarda. Il match, disputato sull’erba del Boss Open, si è concluso con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4 a favore di Shelton. Questa vittoria ha interrotto la serie positiva di Fritz nelle finali su questa superficie e rappresenta il terzo successo stagionale per Shelton, che aveva già trionfato sulla terra battuta di Monaco e sul cemento di Dallas.

La finale ha visto Shelton partire forte, aggiudicandosi il primo set per 6-4.

Fritz ha reagito con decisione nel secondo parziale, imponendosi 6-2 e portando la sfida al set decisivo. Nel momento cruciale, il ventitreenne americano ha saputo mantenere la calma e sfruttare le occasioni, chiudendo l'incontro con un altro 6-4. Durante la partita, Shelton ha dimostrato grande solidità, salvando nove delle undici palle break concesse e confermando la sua abilità nei momenti chiave.

Un traguardo storico per il tennis

Con questo prestigioso successo, Ben Shelton diventa il primo tennista statunitense dai tempi di Sam Querrey nel 2010 a vincere titoli su tre diverse superfici nella stessa stagione. Il suo percorso nel 2026 lo colloca tra i protagonisti assoluti del circuito mondiale.

Shelton si unisce al numero uno del mondo Jannik Sinner, che ha già conquistato cinque titoli quest'anno, come l'unico altro giocatore ad aver ottenuto almeno tre campionati in questa stagione. Attualmente al quinto posto nel ranking mondiale, Shelton aveva già sconfitto Fritz nella finale di Dallas a febbraio, un'ulteriore conferma della sua crescita e della sua capacità di imporsi negli appuntamenti più importanti.

Il cammino di Shelton verso il successo a Stoccarda

Il percorso di Ben Shelton verso la conquista del titolo a Stoccarda non è stato privo di ostacoli, ma ha evidenziato la sua straordinaria tenacia. In semifinale, il giovane americano ha dovuto annullare due match point contro Jiri Lehecka, dimostrando una grande forza mentale.

La vittoria in finale contro Taylor Fritz assume un valore ancora maggiore se si considera che Fritz, prima di questa sfida, vantava un record impeccabile di cinque vittorie su cinque finali disputate sull'erba. Il secondo favorito del torneo ha visto così interrompersi la sua imbattibilità su questa superficie, un dato che sottolinea l'impresa compiuta da Shelton.