Bronzo olimpico a Parigi 2024 e leader mondiale nei +80kg, Simone Alessio sarà protagonista del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix. L'evento al Foro Italico è cruciale per l'atleta azzurro. Alessio, avendo scelto di gareggiare nella categoria superiore dopo il successo olimpico, ha dichiarato: "Quando l’anno scorso abbiamo saputo che il Grand Prix sarebbe tornato a Roma, per noi italiani è stato subito chiaro che questa sarebbe stata la gara più importante dell’anno. La corsa per Los Angeles 2028 sarà lunga ma è fantastico pensare che inizi proprio da Roma".

Il Grand Prix di Roma è una tappa fondamentale per gli atleti italiani, che avranno il sostegno del pubblico di casa. Alessio ha sottolineato l'importanza di questa nuova fase della sua carriera: "Dopo Parigi ho aperto un nuovo ciclo della mia carriera e devo dimostrare di essere il più forte nella nuova categoria. È una nuova sfida, darò tutto me stesso e spero di ricevere indietro qualcosa di importante, anche grazie alla spinta dei tifosi". Oltre ad Alessio, saranno in gara Ludovico Iurlaro nei -68kg e Mattia Molin nei +80kg. Domenica, la manifestazione si concluderà con le ultime gare, con Vito Dell’Aquila, campione olimpico di Tokyo 2020, impegnato nei -58kg.

Il Grand Prix di Roma: vetrina mondiale

La competizione internazionale, in programma dal 4 al 7 giugno al Foro Italico, porta nella capitale l'élite mondiale del taekwondo. L’edizione 2026 segna la quinta volta che Roma ospita il Grand Prix, consolidando la sua posizione tra gli appuntamenti più attesi. Quest’anno, per la prima volta, la manifestazione assegnerà punti validi per il ranking di qualificazione olimpica e paralimpica in vista dei Giochi di Los Angeles 2028, rendendo la sfida più strategica.

Novità e protagonisti azzurri

Tra le novità di questa edizione romana figura l’ingresso ufficiale del Para Taekwondo nel programma, con la giornata inaugurale del 4 giugno dedicata agli atleti paralimpici.

La squadra italiana, composta da quindici atleti, ha partecipato allo shooting ufficiale prima del debutto casalingo. Oltre ad Alessio e Dell’Aquila, tra i simboli del movimento azzurro c’è anche Antonino Bossolo. Insieme ai compagni, questi atleti rappresentano le speranze italiane in una competizione che promette spettacolo ed emozioni al pubblico romano.