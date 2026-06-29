Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, ha inaugurato il suo cammino a Wimbledon con una vittoria sofferta ma significativa contro Miomir Kecmanovic. L'incontro, disputato sul prestigioso Campo Centrale, si è concluso in cinque set, mettendo subito alla prova il campione altoatesino. In conferenza stampa, Sinner ha ammesso che il debutto stagionale sull’erba si è rivelato più arduo del previsto, ma proprio questa difficoltà ha reso il successo ancora più prezioso. "La prima partita non è mai facile, specialmente dopo un anno senza incontri ufficiali su questa superficie.

È stata dura, ma avevo bisogno di una battaglia così", ha dichiarato il tennista.

Il momento di maggiore tensione si è verificato dopo la perdita del tie-break nel terzo set, quando Sinner si è trovato in svantaggio per due set a uno. "Non era la situazione ideale. Ho avuto le mie occasioni e non le ho sfruttate, ma ho cercato di riorganizzarmi immediatamente. Era fondamentale mantenere i primi turni di servizio del quarto set e restare mentalmente concentrato", ha spiegato il campione. Questa determinazione gli ha permesso di ribaltare l'incontro con lucidità, chiudendo la partita con il punteggio finale di 4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2, 6-3. La sfida, durata complessivamente tre ore e trenta minuti, ha evidenziato la resilienza di Sinner.

La caduta e la reazione del campione

Durante lo svolgimento del match, Sinner ha vissuto un istante di apprensione a causa di una brutta caduta sull’erba, che ha fatto temere un potenziale infortunio. L'episodio, avvenuto in un momento cruciale, ha destato preoccupazione tra gli spettatori. "Sull’erba può succedere, soprattutto nei primi giorni quando il campo è ancora molto scivoloso. Sono stato fortunato perché poteva andare molto peggio. La cosa più importante è continuare a muoversi con naturalezza e non lasciare che la paura condizioni il gioco", ha raccontato Sinner, rassicurando successivamente sulle sue ottime condizioni fisiche e minimizzando l'accaduto, attribuendolo a un semplice problema all'unghia.

L'italiano ha inoltre espresso parole di elogio per il suo avversario, Miomir Kecmanovic, riconoscendone le qualità tecniche. "Colpisce la palla molto piatta e la fa viaggiare benissimo. Oggi ha servito e giocato la prima palla con grande efficacia, mettendomi spesso in difficoltà", ha commentato Sinner, definendo Kecmanovic un avversario particolarmente insidioso sull'erba. La partita si è conclusa con un significativo abbraccio sportivo a rete tra i due tennisti, a testimonianza del reciproco rispetto e della sportività dimostrata in campo.

Dettagli e statistiche dell'incontro

La sfida tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic si è svolta in condizioni climatiche ideali, sotto un cielo sereno e con una temperatura gradevole intorno ai 24 gradi Celsius.

Il campione in carica ha dovuto rimontare per ben due volte uno svantaggio di un set, dimostrando una straordinaria tenuta mentale e fisica. Le statistiche del match rivelano un dominio di Sinner al servizio, con ben 31 ace messi a segno contro l'unico ace del tennista serbo. L'italiano ha totalizzato 72 vincenti, a fronte di 52 errori non forzati, un dato che sottolinea l'aggressività del suo gioco. Kecmanovic, attuale numero 50 del ranking mondiale, ha comunque offerto una prestazione solida, rendendo la vita difficile a Sinner, specialmente nel terzo set, quando è riuscito a salvare un set point e ad aggiudicarsi il tie-break con determinazione. Tra gli illustri spettatori presenti nella tribuna d'onore del Campo Centrale vi era anche la leggenda del calcio David Beckham, che ha partecipato all'onda del pubblico durante il quinto set, aggiungendo un tocco di glamour all'evento. Con questa vittoria, Sinner ha mantenuto la sua imbattibilità contro Kecmanovic, avendo vinto tutti e cinque i precedenti incontri diretti, consolidando ulteriormente la sua posizione nel circuito.