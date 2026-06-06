Mirra Andreeva è la nuova regina di Parigi: la giovane tennista russa, diciannovenne e testa di serie numero otto, ha conquistato l’edizione 2026 del Roland Garros. Nella finale femminile, disputata sul centrale Philippe-Chatrier, Andreeva si è imposta con autorità sulla polacca Maja Chwalinska in due set, con il punteggio di 6-3 6-2. Questo trionfo le ha permesso di alzare il suo primo titolo Slam in carriera. La sua performance ha confermato le aspettative della vigilia, evidenziando una gestione lucida dei momenti chiave del match e una notevole padronanza del campo.

"Vincere questo torneo era tra i miei sogni più grandi. Non riesco a credere di avere questo trofeo tra le mani. Parigi avrà sempre un posto a parte nel mio cuore", ha dichiarato Andreeva, visibilmente emozionata, al termine della partita.

La sua avversaria, Maja Chwalinska, ventiquattro anni, aveva sorpreso tutti con un percorso eccezionale, partito dalle qualificazioni. Nonostante un inizio combattivo, che l'ha vista recuperare un break e portarsi sul 3-2 nel primo set, la polacca ha faticato a mantenere il ritmo. La solidità di Andreeva, unita alle difficili condizioni di vento, ha permesso alla russa di prendere il controllo definitivo dell'incontro, chiudendo la sfida senza concedere ulteriori opportunità di rimonta.

Roland Garros maschile: Cobolli in finale dopo il forfait di Arnaldi

Il torneo maschile del Roland Garros ha intanto registrato un inatteso colpo di scena. Matteo Arnaldi è stato costretto al ritiro dalla semifinale tutta italiana contro Flavio Cobolli a causa di un virus. Questo forfait ha spianato la strada a Cobolli, attualmente numero tredici al mondo e destinato a entrare nella top ten, verso la sua prima finale Slam. Il tennista romano si prepara ora ad affrontare il tedesco Alexander Zverev. Per mantenere alta la concentrazione in vista dell’appuntamento decisivo, Cobolli ha svolto sessioni di allenamento sia sul centrale Philippe-Chatrier che sullo stadio Suzanne-Lenglen.

Durante uno di questi allenamenti, Flavio Cobolli ha regalato un momento di grande spontaneità, invitando un tifoso a palleggiare in uno stadio gremito.

Un gesto che ha ulteriormente accresciuto la sua popolarità tra il pubblico parigino. Tra gli spettatori in tribuna, è stata notata anche la presenza di Edoardo Bove, calciatore e amico di lunga data di Cobolli, a testimonianza di un legame che trascende i confini dello sport.

La sfida finale: Cobolli contro Zverev

La finale maschile vedrà dunque Flavio Cobolli contrapporsi ad Alexander Zverev, il numero tre del ranking mondiale. Nonostante la rivalità sportiva, i due atleti hanno costruito negli anni un solido rapporto di amicizia. "È un grande giocatore e una grande persona", ha commentato Zverev, esprimendo la sua felicità per Flavio: "Questa è la sua prima finale Slam e se la merita". Il tennista tedesco, ventinovenne, è ancora alla ricerca del suo primo titolo Major, dopo aver perso tre finali precedenti.

Per lui, questa rappresenta un'occasione cruciale. "L’unica cosa che posso controllare è il mio livello di gioco. Cercherò di esprimere un miglior tennis e di fare le cose giuste", ha spiegato Zverev, sottolineando come affrontare un amico in una finale Slam sia un momento speciale, pur mantenendo la ferma intenzione di vincere.

L'attesa per la finale maschile, in programma sul centrale di Parigi, è palpabile, promettendo una sfida di altissimo livello e grande intensità.