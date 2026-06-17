Il percorso di Lorenzo Sonego al torneo ATP 500 di Halle, in Germania, si è interrotto bruscamente al primo turno. Il tennista torinese è stato sconfitto dallo statunitense Ben Shelton, in un match disputato sull'erba che ha visto il 31enne azzurro, attualmente al 65° posto del ranking mondiale, cedere con il punteggio di 7-5, 6-3. L'incontro si è concluso in un'ora e 19 minuti, evidenziando la solidità dell'avversario.

Ben Shelton, numero 5 della classifica ATP e terza testa di serie del prestigioso torneo tedesco, ha pienamente confermato il suo eccellente momento di forma.

Lo statunitense era infatti reduce dalla vittoria conquistata a Stoccarda nella settimana precedente, presentandosi ad Halle con grande fiducia. Sonego, dal canto suo, era riuscito ad accedere al tabellone principale come lucky loser, beneficiando del ritiro dell'australiano Nick Kyrgios. Nonostante questa inaspettata opportunità, il tennista italiano non è riuscito a sovvertire i pronostici, trovandosi di fronte un avversario particolarmente solido e incisivo nei momenti cruciali della partita.

L'accesso di Sonego come Lucky Loser

L'ingresso di Lorenzo Sonego nel main draw del torneo è stato un colpo di fortuna, reso possibile dal forfait di Nick Kyrgios. Il tennista australiano è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio al ginocchio destro, aprendo così le porte al torinese.

Sonego, che in precedenza aveva subito una sconfitta al secondo turno delle qualificazioni contro Nikoloz Basilashvili, ha così ricevuto un'opportunità inattesa di misurarsi nuovamente con un giocatore di alto livello come Shelton. Sebbene i due si fossero già affrontati in cinque precedenti occasioni nel circuito, questa rappresentava la loro prima sfida assoluta sull'erba, una superficie che spesso riserva sorprese.

Nonostante l'eliminazione prematura, la partecipazione al torneo di Halle ha rappresentato per Sonego un'occasione significativa per cercare di ritrovare la fiducia e il ritmo di gioco necessari in vista dei prossimi e cruciali appuntamenti stagionali sull'erba, tra cui spicca il prestigioso torneo di Wimbledon.

Il 2026 si è rivelato finora un anno particolarmente impegnativo per il tennista piemontese, che ha faticato a trovare continuità, collezionando appena quattro vittorie nel circuito di singolare.

La solida prestazione di Ben Shelton

Con la sua prestazione contro Sonego, Ben Shelton ha pienamente confermato il suo status di favorito, imponendosi con autorità e dimostrando una notevole solidità, soprattutto nei momenti chiave dell'incontro. Questa vittoria consolida ulteriormente il suo percorso nel torneo di Halle, dove lo statunitense si candida con forza a essere uno dei principali contendenti per il titolo, forte anche del recente successo conquistato a Stoccarda.

Per Lorenzo Sonego, la trasferta tedesca si chiude dunque con una sconfitta, ma anche con la consapevolezza di aver avuto l'opportunità di misurarsi nuovamente con un top player del circuito. Nonostante le difficoltà incontrate finora, la stagione rimane aperta a nuove occasioni di riscatto e a possibili miglioramenti, specialmente in vista degli impegni futuri sull'erba.