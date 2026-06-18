A Roma, in occasione della tappa romana del World Skateboarding Tour WS Rome 2026, Sport e Salute e il Ministero della Cultura hanno siglato una significativa collaborazione che mira a fondere sport, arte e identità urbana nel suggestivo contesto di Colle Oppio. L’accordo stabilisce che gli accreditati all'evento avranno la possibilità di accedere al Colosseo, mentre il pubblico potrà godere di un ingresso gratuito al Foro Romano e al Palatino per tutta la durata della manifestazione.

Sport e Cultura: un connubio inscindibile

“Il connubio tra cultura e sport è inscindibile, questo playground è lo specchio della loro unione”, ha affermato Diego Nepi Molineris, amministratore di Sport e Salute.

Ha inoltre evidenziato l'obiettivo di “creare un’eredità in una location unica al mondo”, sottolineando come lo skateboard sia stato un “aggregatore straordinario” e come lo sport sia riuscito ad “allargare i suoi schemi”, dimostrando un appeal crescente.

Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, ha ribadito l'importanza che “sport e cultura vadano avanti insieme, anche per le nuove generazioni”. Ha descritto le due dimensioni come “complementari alla crescita dell’individuo e alla qualità della vita delle comunità”, definendo questa iniziativa come “la prima tappa di un percorso molto lungo e pieno di iniziative che faremo insieme a Sport e Salute”.

Lo skateboard: un ponte tra generazioni

Sabatino Aracu, presidente di World Skate, ha posto l'accento sul valore formativo dello skateboard, che insegna “ai ragazzi a cadere più volte e a rialzarsi”, una lezione fondamentale per la vita. Ha poi descritto il Colosseo come la “cornice al movimento più giovane d’Italia, con dei ragazzi che vengono da tutto il mondo”, evidenziando la portata internazionale dell'evento.

La collaborazione si estende anche al mondo del cinema: grazie a Rai Cultura, nelle serate del 18 e 19 giugno, Colle Oppio si trasformerà in un suggestivo “cinema sotto le stelle”, celebrando la cultura urbana, l’energia dello skateboard e il talento creativo degli artisti.

Colle Oppio: un polo per lo sport e la cultura urbana

Colle Oppio si conferma un vero e proprio laboratorio urbano, dove lo sport e la rigenerazione si incontrano. Recenti iniziative hanno trasformato l’area in un hub multidisciplinare: sono state installate tre piste da curling su superficie sintetica e inaugurato un nuovo campo da basket, rinnovato nell’ambito del progetto “Sport Illumina” di Sport e Salute. Questi eventi hanno coinvolto centinaia di bambini e ragazzi, guidati dalla campionessa olimpica Stefania Constantini, medaglia d’oro a Pechino 2022 e bronzo a Milano Cortina 2026. Dal 14 al 21 giugno, Colle Oppio ospita inoltre la tappa street del World Skateboarding Tour, consolidando il suo ruolo di riferimento per lo sport urbano internazionale.