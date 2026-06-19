L’Assemblea degli Azionisti di Sport e Salute ha recentemente ratificato una decisione cruciale per la continuità e la stabilità della società. È stata confermata la piena fiducia al presidente Marco Mezzaroma e all’amministratore delegato Diego Nepi Molineris, insieme all’intero Consiglio di Amministrazione. Contestualmente, è stato approvato il bilancio 2025, che si chiude con un significativo utile netto di 13,7 milioni di euro, consolidando la solidità finanziaria dell’azienda e la sua capacità di generare valore nel sistema sportivo italiano.

Continuità e Stabilità nella Governance

La riconferma di Marco Mezzaroma alla presidenza e di Diego Nepi Molineris nel ruolo di amministratore delegato rappresenta un chiaro segnale di continuità e apprezzamento per la direzione strategica intrapresa e per i risultati gestionali ottenuti. Questa decisione, sostenuta dall’Assemblea degli Azionisti, mira a garantire una governance stabile e coesa, essenziale per affrontare le sfide future e per proseguire con determinazione gli obiettivi prefissati. Il rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione rafforza ulteriormente questa visione, assicurando una squadra dirigenziale allineata e pronta a consolidare il ruolo di Sport e Salute come pilastro fondamentale per lo sviluppo dello sport in Italia.

La scelta di mantenere l’attuale leadership sottolinea l’importanza di una guida esperta e riconosciuta per la gestione di una società con un impatto così rilevante sul tessuto sportivo nazionale.

Un Solido Risultato Economico per il 2025

Il bilancio 2025 di Sport e Salute si distingue per un eccellente risultato economico, registrando un utile netto di 13,7 milioni di euro. Questo dato non solo conferma la solidità finanziaria dell’azienda, ma evidenzia anche la sua efficienza gestionale e la capacità di operare con profitto in un contesto di crescente impegno pubblico nel settore sportivo. Il risultato positivo è un indicatore della buona salute economica della società, che le permette di reinvestire risorse nello sviluppo e nella promozione delle attività sportive su tutto il territorio nazionale.

La generazione di valore, anche in un panorama economico complesso, testimonia una gestione oculata delle risorse e una strategia efficace, ponendo Sport e Salute in una posizione robusta per sostenere e innovare il sistema sportivo italiano.

Il Ruolo Strategico di Sport e Salute nel Sistema Sportivo Italiano

Sport e Salute si conferma un attore cruciale e strategico per la promozione e il finanziamento dello sport in Italia. Nel corso del 2025, la società ha gestito un volume considerevole di risorse, pari a 474 milioni di euro, destinate a supportare attivamente gli organismi sportivi nazionali. Un aspetto particolarmente innovativo e rilevante di questa gestione è l’adozione di un modello algoritmico avanzato per l’assegnazione di 334 milioni di euro di tali contributi.

Questo sistema non solo garantisce maggiore trasparenza ed efficienza nella distribuzione delle risorse, ma integra anche criteri di sostenibilità ESG (Environmental, Social, Governance). L’inclusione di questi parametri assicura che il finanziamento sia orientato non solo alla performance sportiva, ma anche all’impatto ambientale, all’equità sociale e alla buona gestione, promuovendo uno sviluppo sportivo più responsabile e duraturo.

L’impegno di Sport e Salute verso la sostenibilità è ulteriormente evidenziato dal suo bilancio di sostenibilità. Questo documento dettagliato illustra l’ampio raggio d’azione dell’azienda in termini di responsabilità sociale e ambientale. Tra le iniziative di maggiore impatto, si annoverano progetti che hanno coinvolto milioni di studenti, contribuendo alla diffusione della cultura sportiva e del benessere tra le giovani generazioni.

Inoltre, la realizzazione di spazi sportivi inclusivi testimonia l’attenzione verso l’accessibilità e la partecipazione di tutti, abbattendo le barriere e promuovendo l’integrazione attraverso lo sport. Un altro risultato significativo è la forte riduzione delle emissioni, a dimostrazione di un concreto impegno per la tutela dell’ambiente. Queste azioni congiunte rafforzano il ruolo di Sport e Salute non solo come ente di finanziamento, ma anche come promotore di un modello sportivo che sia al contempo performante, inclusivo e rispettoso dell’ambiente.