Cesenatico si conferma palcoscenico d’eccezione per l’edizione 2026 dello 'Sport In Tour', la grande manifestazione sportiva organizzata dall’US ACLI. L’evento, che ha preso il via il 30 maggio nella suggestiva cornice del Museo della Marineria, rappresenta il culmine di un’intensa stagione sportiva nazionale, richiamando oltre tremila atleti da ben cinquantadue province italiane. Questa kermesse di ampio respiro vede la partecipazione attiva di squadre e rappresentanze provenienti da quasi tutte le regioni del Paese, pronte a sfidarsi nelle finali nazionali di un vasto panorama di discipline.

Dalle dinamiche partite di calcio e pallavolo alle sfide del futsal, dal basket alle arti marziali, fino al tennis, lo 'Sport In Tour' celebra la diversità e l’universalità dello sport.

Il presidente nazionale dell’US Acli, Damiano Lembo, ha enfaticamente sottolineato il profondo valore sociale e aggregativo dell’iniziativa. «Questa è la festa di chiusura del nostro intero movimento, un momento significativo in cui ragazzi, educatori e istruttori si ritrovano sotto un’unica bandiera per celebrare la conclusione di una stagione ricca di impegni. Chiaramente, non manca quel pizzico di competizione, elemento intrinseco dello sport che aggiunge un tocco di sale e stimolo», ha dichiarato Lembo. Il presidente ha inoltre messo in luce l’impegno costante dell’associazione nel promuovere uno stile di vita sano e attivo tra le nuove generazioni.

«Il nostro obiettivo primario è strappare i giovani dalla dipendenza dai videogiochi e dai cellulari, riportandoli sui campi da gioco per socializzare, sudare e vivere pienamente una vita attiva. Il campione, come Sinner, deve fungere da esempio di impegno quotidiano per i dilettanti, non trasformarsi in un’ossessione legata esclusivamente ai grandi risultati», ha aggiunto, rimarcando l’importanza dell’etica sportiva e della dedizione.

Sport, inclusione e sostenibilità ambientale: un impegno concreto

La manifestazione proseguirà a Cesenatico fino al 7 giugno, coinvolgendo un totale di 3.200 atleti impegnati in diverse specialità, a testimonianza della sua portata e del suo impatto. Tra i pilastri fondamentali dell’attività sportiva promossa dall’US Acli spicca con forza il tema della sostenibilità ambientale.

L’organizzazione ha adottato una serie di misure concrete e innovative per ridurre l’impronta ecologica dell’evento: sono state implementate politiche plastic-free, digitalizzati tutti i materiali cartacei per minimizzare gli sprechi e installati numerosi distributori d’acqua, incoraggiando l’uso di borracce riutilizzabili tra i partecipanti. A coronamento di questo impegno ecologico, al termine dell’evento di presentazione, l’US Acli ha voluto lasciare un segno tangibile e duraturo alla città di Cesenatico, donando una “panchina verde” interamente realizzata con materiale plastico riciclato al 100%, simbolo di un futuro più consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Un evento che celebra lo sport e valorizza il territorio

L’apertura ufficiale della kermesse è stata impreziosita da spettacolari dimostrazioni di arti marziali, tenutesi sul suggestivo porto canale di Cesenatico. Questo momento non solo ha evidenziato la vasta gamma di discipline sportive incluse nel programma, ma ha anche sottolineato la volontà degli organizzatori di valorizzare le bellezze e i luoghi iconici del territorio ospitante. Lo 'Sport In Tour' si configura, dunque, non solo come un’occasione di sana competizione e confronto sportivo, ma anche come un prezioso momento di incontro, crescita e formazione per atleti di ogni età, tecnici, educatori e famiglie. L’iniziativa rafforza in modo significativo il legame indissolubile tra sport, educazione e l’intera comunità locale, promuovendo valori di inclusione, rispetto e partecipazione attiva che vanno ben oltre il semplice risultato agonistico.