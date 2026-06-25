Stephanie Frappart è stata ufficialmente nominata responsabile arbitrale dell’UEFA, una decisione significativa presa dal Comitato esecutivo dell’organismo calcistico continentale. La direttrice di gara francese assume così un ruolo di prestigio e responsabilità, guidando lo sviluppo strategico dell’arbitraggio europeo.

Una carriera costellata di primati storici

La carriera di Stephanie Frappart è un esempio di eccellenza arbitrale. Internazionale dal 2010, ha diretto oltre cento partite UEFA. Tra i suoi traguardi più emblematici, spiccano la prima direzione femminile di una finale maschile (Supercoppa UEFA 2019 tra Liverpool e Chelsea a Istanbul) e le prime presenze in partite maschili di Ligue 1, Champions League e Coppa del Mondo.

La sua esperienza include anche la direzione della finale della Women’s World Cup 2019 e della finale del Campionato Europeo femminile 2025, a testimonianza di una versatilità e autorevolezza uniche.

Il nuovo incarico: guida strategica e sviluppo dell'arbitraggio europeo

Nel suo nuovo e impegnativo incarico a tempo pieno come "UEFA refereeing officer", Stephanie Frappart avrà la cruciale responsabilità di guidare e contribuire allo sviluppo strategico dell’arbitraggio in tutta Europa. Il suo ruolo implica un supporto fondamentale all’UEFA in diverse aree: dalle nomine degli arbitri e il monitoraggio delle loro prestazioni, alla guida tecnica e lo sviluppo continuo degli ufficiali di partita per le competizioni continentali.

L’incarico, che la vede subentrare all’ex arbitro ceca Dagmar Damková, include altresì la supervisione della formazione e l'assegnazione degli ufficiali di gara.

Questa nomina riconosce la sua brillante carriera e le sue competenze. Rappresenta un significativo passo avanti nella valorizzazione del ruolo delle donne nell’arbitraggio di alto livello, consolidando la loro presenza ai vertici del calcio internazionale e ispirando nuove generazioni di arbitre.