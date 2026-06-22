L'Aero Club d’Italia ha annunciato la sua ferma intenzione di dare continuità all'Avioraduno di Castiglione del Lago, confermando la realizzazione di altre tre edizioni dell'evento. Questa decisione giunge a seguito del notevole successo riscosso dalla prima manifestazione, che si è tenuta con grande partecipazione dal 19 al 21 giugno nella suggestiva cornice di Castiglione del Lago. L'iniziativa mira a consolidare un appuntamento che ha già dimostrato di poter attrarre un vasto pubblico e di generare un significativo interesse nel panorama dell'aviazione sportiva nazionale.

Il futuro dell'Avioraduno: un appuntamento consolidato

Il presidente dell'Aero Club d’Italia ha ufficializzato la volontà di replicare l'evento per i prossimi tre anni consecutivi, trasformando l'Avioraduno in un appuntamento fisso e irrinunciabile nel calendario delle manifestazioni dedicate all'aviazione sportiva italiana. Questa strategia è volta a rafforzare la presenza e l'importanza dell'evento, garantendo una piattaforma stabile per la promozione della cultura del volo e per l'incontro tra professionisti, appassionati e istituzioni. L'entusiasmo generato dalla prima edizione ha fornito la spinta necessaria per proiettarsi verso un futuro di crescita e sviluppo per la rassegna aviatoria.

Il successo della prima edizione a Castiglione del Lago

La manifestazione inaugurale dell'Avioraduno si è svolta con grande risonanza dal 19 al 21 giugno, scegliendo come scenario l'importante Aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per tre giorni, l'aeroporto si è trasformato in un vivace centro di attività, offrendo ai partecipanti e ai visitatori un programma estremamente ricco e diversificato. L'evento ha incluso una serie di incontri tematici, convegni di settore che hanno affrontato argomenti cruciali per il mondo dell'aviazione, spettacolari esibizioni in volo che hanno incantato il pubblico, e preziosi momenti divulgativi pensati per avvicinare anche i meno esperti al fascino del volo.

L'obiettivo primario era duplice: da un lato, promuovere attivamente la cultura del volo in tutte le sue sfaccettature; dall'altro, valorizzare le eccellenze e le potenzialità del territorio ospitante, creando un connubio virtuoso tra sport, cultura e promozione locale.

Tra le iniziative che hanno caratterizzato il programma, spicca la presentazione della bozza di riforma del DPR 133/2010, un momento di confronto fondamentale per il futuro normativo del settore, svoltasi presso il Museo del Volo del Trasimeno, nella Sala MUVAT. Di grande interesse è stato anche l'incontro intitolato "Storie di Aviazione di Passione e di Sport", che ha visto la partecipazione di figure di spicco come Alberto Rosso, Gregory Alegi e Donatella Ricci, i quali hanno condiviso esperienze e prospettive, arricchendo il dibattito e ispirando i presenti con le loro testimonianze.

Obiettivi e prospettive future dell'Avioraduno

La prima edizione dell'Avioraduno è stata concepita con una visione chiara: creare un momento di aggregazione e sinergia tra tutti gli attori del settore aeronautico. Piloti, appassionati, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria si sono riuniti con l'intento comune di rafforzare il ruolo strategico dell'Aero Club d’Italia. L'organizzazione mirava a consolidare la sua posizione di promotore delle discipline aeronautiche e della cultura del volo su tutto il territorio nazionale, sottolineando l'importanza di eventi come l'Avioraduno per la crescita e lo sviluppo del settore.

Il successo straordinario e l'ampia risonanza ottenuti dall'evento inaugurale hanno non solo confermato la validità del format, ma hanno anche spinto l'Aero Club d’Italia a pianificare con entusiasmo le successive tre edizioni.

L'obiettivo ambizioso è quello di elevare l'Avioraduno a un appuntamento non solo stabile, ma anche universalmente riconosciuto e atteso nel panorama dell'aviazione sportiva italiana, contribuendo in modo significativo alla sua diffusione e al suo prestigio.