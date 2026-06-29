Il fascino della tradizione di Wimbledon si rinnova con l'apertura del torneo, che vede scendere in campo i migliori fin dal primo giorno. Saranno Jannik Sinner, numero uno del mondo, e Aryna Sabalenka, leader femminile, a inaugurare lo spettacolo sul Centrale. Tra le principali attrazioni di giornata, anche Novak Djokovic, al rientro dopo l'uscita anticipata dal Roland Garros.

Sinner, il favorito, e il ritorno di Djokovic

Con l'assenza di Carlos Alcaraz, fermo per un infortunio al polso destro, Sinner si presenta all'All England Club da grande favorito.

L'azzurro scalderà i motori affrontando il serbo Miomir Kecmanovic (n.51 ATP), già battuto nei quattro precedenti incroci. Sinner si è detto fiducioso e tranquillo per il lavoro svolto nell'ultimo mese, nonostante l'insidia del caldo, e il suo obiettivo è misurare le proprie condizioni. In questi giorni è apparso rilassato, concedendosi pause tra gli allenamenti.

Anche Novak Djokovic, sette volte campione di Wimbledon, punta a tornare protagonista. Il serbo si sente "meglio preparato" rispetto a Parigi, dove è stato eliminato al terzo turno. Ancora a caccia del record del 25° titolo Grande Slam, Djokovic sfiderà il cinese Wu Yibing.

Le sfide femminili e le ambizioni di Sabalenka

Nel torneo femminile, l'attenzione è tutta per Aryna Sabalenka.

La bielorussa arriva all'unico Grande Slam in cui non ha mai raggiunto la finale con poca fiducia, dopo nette sconfitte a Parigi e Berlino. Sabalenka affronta anche la prospettiva di perdere lo status di numero uno, detenuto da fine 2024, a favore di Elena Rybakina. "Non appena si inizia a pensare alla classifica, le cose possono sfuggire di mano", ha dichiarato, aggiungendo di sperare di rimanere al vertice a fine torneo. Nota per i suoi sfoghi in campo, che – ha spiegato – servono ad allentare la tensione, ha precisato: "Certe colleghe quando mi incontrano pensano che sia una str...a, ma è solo l’atteggiamento che ho giocando, fuori dal campo sono completamente diversa".

Tra le italiane, Elisabetta Cocciaretto affronterà la cinese Wang Xinyu.

In campo anche Luciano Darderi, opposto allo statunitense Ethan Quinn, che rientra dopo un'operazione alle tonsille: "Non sarà facile; l’operazione mi ha lasciato fermo per due settimane. Cercherò di godermi ogni momento anche se non sono al 100%".

Grande attesa, infine, per il ritorno in singolare di Serena Williams. Martedì, la 44enne americana sfiderà l'australiana Maya Joint, classe 2006.