La Svezia ha inaugurato la sua partecipazione ai Mondiali di calcio 2026 con una netta e convincente vittoria sulla Tunisia, imponendosi per 5-1 nella prima giornata del Gruppo F. La partita, disputata a Guadalupe, vicino a Monterrey, ha visto gli scandinavi dominare grazie alle doppiette di Yasin Ayari (al 7’ e al 90’+6”) e alle reti di Alexander Isak (30’), Viktor Gyökeres (59’) e Mattias Svanberg (84’). Per la nazionale nordafricana, il gol della bandiera è stato siglato da Omar Rekik (43’).

Un avvio travolgente e la difesa tunisina sotto pressione

Gli svedesi sono passati in vantaggio già al settimo minuto con un potente tiro da fuori area di Ayari, abile a sfruttare un’incomprensione nella retroguardia tunisina. Nonostante la splendida realizzazione, il centrocampista ha mantenuto un’esultanza contenuta, un gesto di rispetto per le sue origini tunisine e marocchine. La Svezia ha poi raddoppiato al 30’ minuto, grazie a un rapido contropiede che ha liberato Isak sulla sinistra. L’attaccante del Liverpool ha scagliato un tiro potente che il portiere Mouhib Chamakh ha solo sfiorato con la mano, senza riuscire a respingere efficacemente la conclusione.

La reazione nordafricana e la risposta decisiva della Svezia

Pochi minuti prima dell’intervallo, la Tunisia ha accorciato le distanze: Rekik ha insaccato di testa un invitante cross di Hannibal Mejbri, riaprendo momentaneamente la partita. Tuttavia, la nazionale scandinava ha ristabilito il doppio vantaggio al 59’, approfittando di un’altra disattenzione difensiva. Isak ha recuperato palla al limite dell’area, servendo con precisione Gyökeres, che non ha esitato a insaccare in rete. Nel finale, il subentrato Svanberg ha siglato il quarto gol svedese all’84’, dopo che il VAR ha confermato la sua posizione regolare. C’è stato ancora tempo per un’altra rete spettacolare di Ayari da fuori area, che ha fissato il risultato finale sul 5-1.

Svezia al comando del Gruppo F: analisi del risultato

Con questa vittoria schiacciante, la Svezia si posiziona saldamente al comando del Gruppo F, beneficiando anche del pareggio per 2-2 tra Paesi Bassi e Giappone. La prestazione offensiva è stata particolarmente brillante, con Ayari protagonista di una doppietta di pregevole fattura e la coppia Isak-Gyökeres entrambi a segno con gol e assist. La Tunisia, che aveva concluso le qualificazioni ai Mondiali senza subire reti, ha visto la sua solida reputazione difensiva crollare in questa sfida inaugurale. Per la nazionale nordafricana, alla sua settima partecipazione ai Mondiali, la fase a gironi si conferma un ostacolo difficile da superare. Ayari, anche in occasione del suo secondo gol, ha alzato le mani in segno di rispetto per il Paese d'origine del padre, ribadendo il suo legame culturale.