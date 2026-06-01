Un derby ucraino dal peso specifico enorme infiamma i quarti di finale del Roland Garros. Elina Svitolina affronterà Marta Kostyuk in una sfida fratricida per un posto nella semifinale dello Slam parigino. L'incontro è in programma martedì 2 giugno, con il primo servizio previsto per le ore 09:00 del mattino, sulla terra rossa di Parigi, un palcoscenico che esalta resistenza e tattica. In palio non c'è solo l'accesso al penultimo atto di un Major, ma anche una supremazia nazionale e la possibilità, per entrambe, di scrivere una pagina indelebile della propria carriera.

Svitolina, veterana e punto di riferimento del tennis ucraino, incrocia la giovane e impetuosa Kostyuk, protagonista di un'ascesa inarrestabile. Si preannuncia una battaglia di nervi, stile e generazioni.

Kostyuk favorita nonostante il ranking, le quote lo confermano

Nonostante la differenza nel ranking mondiale, le agenzie di scommesse indicano Marta Kostyuk come la leggera favorita per la vittoria finale. 10Bet quota il suo successo a 1.75, mentre la vittoria di Elina Svitolina è data a 2.00. Una linea simile è tenuta da Betfair, che offre Kostyuk a 1.80 e Svitolina a 2.00. Questa preferenza non deriva dalla classifica, ma dallo straordinario stato di forma dimostrato dalla più giovane delle due ucraine, capace di eliminare agli ottavi nientemeno che la numero uno del mondo, Iga Swiatek.

Quel successo ha inviato un messaggio forte al circuito e ha impressionato i bookmaker, che ora vedono in lei la giocatrice con lo slancio maggiore. La quota di Svitolina suggerisce che il match è tutt'altro che scontato: l'esperienza e la solidità della numero 7 al mondo la rendono un'avversaria temibile.

Il percorso di Kostyuk: impresa contro Swiatek e aggressività

Marta Kostyuk arriva a questo appuntamento sull'onda di un'impresa memorabile. La sua vittoria contro Iga Swiatek è stata netta e autoritaria, come testimonia il punteggio di 7-5, 6-1. Le sue statistiche rivelano un piano di gioco aggressivo e ben eseguito: 5 ace, una buona percentuale di prime di servizio in campo (65%) e una notevole efficacia in risposta, dove ha conquistato il 55% dei punti sulla prima dell'avversaria e il 65% sulla seconda.

Il dato più impressionante è il suo cinismo nei momenti chiave: ha convertito 6 palle break su 9 opportunità, dimostrando una freddezza glaciale. Sebbene abbia commesso 27 errori non forzati, questi sono il rovescio della medaglia di un tennis propositivo che le ha fruttato 25 vincenti e la vittoria più importante della sua carriera.

La resilienza di Svitolina: vittoria in rimonta e solidità

Elina Svitolina ha dovuto attingere a tutta la sua resilienza per superare Belinda Bencic in una maratona di tre set (4-6, 6-4, 6-0). Dopo aver perso il primo parziale, la numero 7 del mondo ha cambiato marcia, dominando l'avversaria con la sua proverbiale solidità. I suoi numeri sono specchio di un gioco più equilibrato e controllato: ha servito con grande precisione, mettendo a segno 3 ace contro un solo doppio fallo e registrando un'alta percentuale di prime (67%), sulle quali ha vinto un eccellente 69% dei punti.

Ha colpito 35 colpi vincenti a fronte di soli 26 errori non forzati, un differenziale che evidenzia la sua capacità di costruire il punto senza rischiare oltre il necessario. Il dominio nel set finale, chiuso con un perentorio 6-0, e la statistica che la vede vincere 7 degli ultimi 10 punti del match, segnalano una condizione fisica e mentale in crescendo.

Svitolina difende la Top 10, Kostyuk punta al grande salto

La sfida mette di fronte due giocatrici separate da otto posizioni nel ranking WTA. Elina Svitolina si presenta da numero 7 del mondo, con 4315 punti, una posizione che occupa stabilmente da tempo. Per lei, raggiungere la semifinale sarebbe un modo per consolidare il suo status di élite.

Marta Kostyuk, attualmente al numero 15 con 2387 punti, è invece in piena fase di ascesa. Questo torneo rappresenta per lei un'opportunità unica per compiere il grande salto verso la top 10. La pressione è dunque distribuita in modo diverso: Svitolina deve confermare il suo status, mentre Kostyuk gioca con la spensieratezza di chi sta superando ogni aspettativa. Non esistono precedenti ufficiali nel circuito maggiore tra le due connazionali. Questo derby parigino sarà dunque il primo capitolo di una rivalità che potrebbe segnare il futuro del tennis ucraino.

Lo scontro si delinea come un affascinante contrasto di stili e di percorsi. Da un lato l'esperienza, la solidità da fondocampo e la straordinaria intelligenza tattica di Svitolina, capace di logorare le avversarie con la sua consistenza.

Dall'altro, l'esplosività, la potenza e l'audacia di Kostyuk, che cavalca l'entusiasmo di una vittoria epocale e gioca un tennis ad alto rischio e altissimo rendimento. Sul palcoscenico del Philippe-Chatrier, la capacità di gestire la tensione emotiva di un derby e di imporre il proprio ritmo sarà fondamentale.