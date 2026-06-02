Serena Williams si prepara a fare il suo attesissimo ritorno in campo, calcando l'erba storica del Queen’s Club la prossima settimana. Il suo rientro è accolto con grande interesse e curiosità nel mondo del tennis, specialmente dopo le recenti dichiarazioni di Elina Svitolina. La tennista ucraina ha infatti suggerito che la campionessa statunitense, detentrice di ventitré titoli del Grande Slam, potrebbe intraprendere un percorso simile a quello di Roger Federer nel finale della sua straordinaria carriera.

Elina Svitolina, reduce dalla recente sconfitta nei quarti di finale del Roland Garros contro Marta Kostyuk, ha approfondito il tema del rientro di Williams dopo un prolungato periodo di assenza dai campi.

L'atleta ucraina, che in sei incontri di carriera contro Serena Williams è riuscita a imporsi una sola volta, ha voluto sottolineare la straordinarietà di campioni del calibro di Serena e Roger Federer. "Serena, è una situazione davvero unica. Lei è come Roger", ha affermato Svitolina. "Magari non giochi per un anno o qualcosa del genere e poi torni e, sì, giochi in modo incredibile. Penso sia semplicemente un livello diverso di GOAT."

Il ritorno di una leggenda del tennis

Il rientro di Serena Williams si configura come un evento di grande rilievo per l'intero circuito femminile. La campionessa statunitense, con i suoi ventitré titoli del Grande Slam all'attivo, ha dimostrato in numerose occasioni la sua capacità di competere ai massimi livelli anche dopo periodi significativi di inattività.

Il paragone con Roger Federer, che nella fase finale della sua carriera è riuscito a ritrovare una forma competitiva dopo prolungati stop, evidenzia la straordinaria resilienza e il talento innato che contraddistinguono questi autentici fuoriclasse del tennis.

Svitolina ha voluto rimarcare con forza come solo un numero ristretto di atleti nella storia del tennis sia in grado di esprimere un livello di gioco così elevato dopo lunghe interruzioni. L'ucraina ha attribuito questa eccezionale capacità a un talento naturale fuori dal comune e a una mentalità vincente, elementi che li distinguono nettamente dalla maggior parte dei colleghi.

Il Queen’s Club: palcoscenico di ritorni memorabili

Il Queen’s Club di Londra è riconosciuto come uno dei tornei più prestigiosi del circuito sull'erba e, storicamente, rappresenta un banco di prova cruciale in vista del prestigioso torneo di Wimbledon.

Nel corso degli anni, questo storico evento ha ospitato il ritorno in campo di numerosi campioni, trasformandosi in un vero e proprio teatro di grandi imprese e di rientri memorabili. Il prossimo ritorno di Serena Williams su questi campi leggendari aggiunge un ulteriore fascino all'edizione di quest'anno, alimentando significativamente le aspettative sia degli appassionati che degli addetti ai lavori del settore.

La capacità di Williams di affrontare e superare le sfide dopo lunghi periodi di assenza sarà osservata con estrema attenzione da tutti. Questa dinamica ricorda da vicino quanto accaduto con Roger Federer, il quale, proprio al Queen’s Club, ha spesso ritrovato la condizione fisica e mentale ideale per rilanciarsi con successo verso nuovi e ambiziosi traguardi nella sua carriera.