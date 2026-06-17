Adesso è ufficiale: il Tour de France di ciclismo perde uno dei suoi protagonisti più attesi e amati. Wout van Aert non sarà al via della Grande Boucle. La conferma, che ridisegna gli equilibri tattici del più importante grande giro del mondo, è arrivata direttamente dal corridore belga e dal Team Visma-Lease a Bike.

I segnali di allarme erano già emersi in modo evidente durante il recente Tour Auvergne. Nonostante una fiammata d’orgoglio culminata con una straordinaria vittoria di tappa allo sprint, il fuoriclasse fiammingo era apparso pesantemente in difficoltà non appena la strada iniziava a salire, così come nella cronosquadre.

Difficoltà talmente profonde da spingerlo a concludere la corsa con un amaro ritiro. Oggi, la decisione definitiva: il corpo non ha risposto come sperato.

Il peggioramento dell'infortunio al gomito

All’origine del forfait c’è una brutta caduta avvenuta circa due settimane fa durante una sessione di allenamento con la bici da cronometro. Un incidente che sembrava gestibile ma che, sotto lo sforzo agonistico, ha presentato un conto salatissimo. L’infortunio al gomito è infatti peggiorato nelle ultime giornate, palesando un processo di cicatrizzazione e recupero decisamente troppo lento per gli standard richiesti da una competizione logorante come il Tour.

"Questa è ovviamente una grande delusione," ha dichiarato Van Aert.

"Il Tour de France è uno dei miei obiettivi principali ogni anno. Purtroppo, una caduta durante l'allenamento ha creato un problema, l'infortunio al gomito è peggiorato e non si è ancora rimarginato abbastanza."

Consapevole della necessità di essere al cento per cento per supportare i piani della squadra e inseguire i successi personali, Van Aert ha preferito ascoltare i medici in accordo con lo staff tecnico:

"Insieme alla squadra, abbiamo concluso che iniziare il Tour de France al top della forma non è fattibile a questo punto."

Un duro colpo per le ambizioni di Vingegaard

L’assenza del campione di Herentals rappresenta un danno strategico importante per Jonas Vingegaard. Il danese, reduce da una schiacciante e trionfale vittoria al Giro d’Italia del mese scorso, perde il suo gregario più prezioso, l’uomo ovunque capace di fare la differenza in pianura, sui ventagli, nei tratti in pavé e persino sulle grandi salite.

La Visma-Lease a Bike si trova ora a dover ridisegnare l’otto di partenza. La dirigenza del team olandese ha fatto sapere che il nome del sostituto ufficiale che prenderà il posto di Van Aert nella formazione verrà annunciato il prossimo 23 giugno.

Il commento dello staff: "La salute viene prima"

Il DS Marc Reef ha espresso il profondo rammarico del team, ribadendo però l’assoluta centralità della salute del corridore:

"Wout è uno dei corridori più importanti della nostra squadra e ovviamente sarebbe stato bello averlo all'inizio del Tour. Negli ultimi giorni abbiamo esplorato tutte le opzioni, ma alla fine la sua salute viene prima. Con il processo di recupero necessario, non è possibile per lui raggiungere la forma migliore in tempo per il Tour de France."

Senza la sua stella polivalente, il Tour de France perde una delle sue principali attrazioni, ma per Van Aert l’imperativo adesso è resettare il fisico in vista degli appuntamenti autunnali e delle classiche di fine stagione.