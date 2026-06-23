Il ministro dello Sport Andrea Abodi si è dichiarato "spiazzato" dalla nuova vicenda che coinvolge l'atleta Alex Schwazer, nuovamente accusato di positività per doping. La reazione del ministro giunge dopo l'apertura di un procedimento da parte della NADA, l'Agenzia nazionale antidoping tedesca, che ha disposto la sospensione cautelare del marciatore e ha trasmesso gli atti alla magistratura.

Il procedimento NADA e la positività all'EPO

La NADA ha avviato un procedimento disciplinare contro Alex Schwazer, basandosi sul Codice mondiale antidoping (WADC21), sul Codice nazionale antidoping tedesco (NADC21) e sul regolamento della Federazione tedesca di atletica (DLV).

La decisione è scaturita dal riscontro di eritropoietina (EPO) sia nelle analisi delle urine sia in quelle del sangue, durante i campionati tedeschi di marcia su strada. Contestualmente, è stata presentata una denuncia alla procura ai sensi della legge antidoping.

La reazione di sorpresa del ministro Abodi

Il ministro Andrea Abodi ha definito la situazione "spiazzante", dichiarando di non comprendere le dinamiche che hanno portato a questa nuova accusa nei confronti di Schwazer. Le sue parole riflettono la sorpresa e la perplessità di fronte a un caso che torna a scuotere l'atletica italiana, riaprendo un dibattito già segnato da controversie.

I precedenti casi di doping di Schwazer

Questa è la terza vicenda di doping che coinvolge l'atleta altoatesino Alex Schwazer, già protagonista di casi analoghi nel 2012 e nel 2016.

In passato, Schwazer aveva sempre proclamato la propria innocenza, sostenendo possibili manipolazioni delle provette. Tuttavia, questa nuova accusa di positività all'EPO riaccende le discussioni e le tensioni, ponendo interrogativi sul futuro agonistico del marciatore.