Frances Tiafoe ha completato una settimana memorabile sui campi in erba di Halle, conquistando il titolo più significativo della sua carriera. L'americano ha trionfato in finale su Taylor Fritz con un doppio 6-4 in soli 67 minuti, diventando il primo statunitense a imporsi nel prestigioso torneo tedesco. Questa vittoria ha interrotto una serie negativa di sette sconfitte consecutive contro Fritz, compresa la semifinale degli US Open 2024.

Il percorso di Tiafoe verso il successo è stato caratterizzato da prestazioni eccezionali, inclusa la salvezza di tre match point nei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime.

La finale ha visto Tiafoe sfoggiare una grande solidità al servizio, mettendo a segno il 74% delle prime palle e perdendo appena sette punti nei propri turni di battuta. Questo successo rappresenta il suo quarto titolo ATP in carriera, ma il primo nella categoria ATP 500, e migliora il suo bilancio nelle finali ATP a quattro vittorie e otto sconfitte. Inoltre, il suo record contro i giocatori della Top 10 è ora di sedici successi su quarantatré incontri, un dato che evidenzia la sua crescita.

Le reazioni e il ritorno tra i primi venti

Al termine della partita, Taylor Fritz ha espresso il suo apprezzamento per l'avversario e amico: “Troppo bravo, hai giocato alla grande oggi, amico, e sono super felice per te.

Per quanto tu non mi piaccia in questo momento, sei uno dei miei migliori amici e sono super felice che tu abbia conquistato il titolo.” Visibilmente emozionato, Tiafoe ha sottolineato il profondo significato della vittoria citando un passo delle Scritture (Romani 8:18): “Ho perso molte finali nella mia carriera, questo è grande. Qualche settimana fa, ho subito una delle sconfitte più dure della mia carriera al Roland Garros, e riuscire a tornare, fare una buona settimana e vincere qui – il mio titolo più grande, e contro i giocatori che ho battuto lungo il percorso… È un enorme testimonianza di quell'obiettivo, e qualcosa con cui ho vissuto – rimanendo nella mia fede.”

Il tennista americano ha ringraziato il suo team e in particolare il coach Mark Kovacs, con cui collabora dalla fine dello scorso anno, evidenziando il costante progresso: “Abbiamo spinto dalla fine dell'anno scorso.

E siamo andati solo sulla luna, come diciamo noi. Continuiamo così. Godiamoci questa vittoria, poi prepariamoci per SW19 tra una settimana.” Grazie a questo trionfo, Frances Tiafoe farà il suo ritorno tra i primi venti del ranking mondiale, posizionandosi virtualmente al numero 19.

Un percorso di prestigio e prospettive future

Il cammino di Tiafoe a Halle è stato costellato da vittorie di alto profilo, avendo eliminato ben tre giocatori della Top 10: Flavio Cobolli al primo turno, Felix Auger-Aliassime nei quarti e, infine, Taylor Fritz in una finale che lo vedeva sfavorito. Prima di questo successo, Tiafoe aveva conquistato unicamente titoli ATP 250 (Delray Beach nel 2018, Houston e Stoccarda nel 2023), non avendo mai raggiunto la vittoria in una finale di categoria superiore.

La sua vittoria su Fritz assume un valore ancora maggiore considerando che l'avversario era ritenuto il favorito del torneo, reduce da un'ottima stagione sull'erba e dalla vittoria in semifinale contro Alexander Zverev.

Per Fritz, che scala al settimo posto del ranking ATP, si tratta della seconda finale consecutiva persa contro un connazionale, dopo la sconfitta subita a Stoccarda. Tiafoe, invece, guarda con rinnovata fiducia ai prossimi impegni, in particolare al torneo di Wimbledon, dove cercherà di confermare il suo eccellente stato di forma e la ritrovata fiducia.