La giovane promessa della ginnastica artistica, Tiana Sumanasekera, studentessa della UCLA, ha ufficialmente annunciato il cambio della sua nazionalità sportiva, passando dagli Stati Uniti allo Sri Lanka. Questa decisione, profondamente personale, è stata motivata dall'atleta stessa, i cui genitori sono entrambi originari dell'isola asiatica.

Sumanasekera ha espresso la sua incrollabile passione per la ginnastica, dichiarando: “Ho sempre avuto una grandissima passione per la ginnastica e mi sono innamorata di questo sport dal primo giorno. Negli ultimi cinque anni ho avuto il privilegio e l’onore di rappresentare la squadra degli Stati Uniti, e non potrei essere più grata per le opportunità che mi sono state offerte.

Porterò sempre con me questi momenti”.

Un nuovo percorso per la ginnastica singalese

La scelta di rappresentare lo Sri Lanka è intrisa di un profondo senso di orgoglio e del desiderio di onorare le proprie radici. “Ho deciso di rappresentare lo Sri Lanka. Non potrei essere più orgogliosa ed entusiasta per questa opportunità speciale,” ha affermato l'atleta. Il suo obiettivo è chiaro: “Gareggiare alle Olimpiadi sarebbe un sogno che si avvera, e avere la possibilità di onorare le mie origini renderebbe tutto ancora più speciale”. Sumanasekera mira anche a dare visibilità a uno sport "così poco rappresentato in Sri Lanka e nell’Asia meridionale in generale", contribuendo a valorizzare "una parte del mondo così bella e diversificata".

Nonostante il cambio di nazionalità, Tiana Sumanasekera vanta un curriculum di rilievo ottenuto sotto la bandiera statunitense. Nel 2024, è stata riserva della squadra olimpica degli Stati Uniti e ha conquistato una medaglia d'oro a squadre ai Pan American Championships. Ha inoltre dimostrato le sue capacità agli Xfinity U.S. Gymnastics Championships, classificandosi sesta alla trave e nona nel concorso generale. La sua prima stagione NCAA con i Bruins della UCLA è stata altrettanto brillante, con dodici partecipazioni nell’all-around e punteggi massimi di 9.95 sia alla trave che al corpo libero. La sua celebre coreografia al corpo libero, ispirata a Bollywood, è nata proprio dal desiderio di rappresentare l'Asia meridionale.

L'espansione della ginnastica in Sri Lanka

Il passaggio di Sumanasekera si inserisce in un contesto di crescente visibilità per la ginnastica in Sri Lanka. Il paese ha già visto Milka Gehani diventare la prima ginnasta singalese a competere alle Olimpiadi nel 2021, durante i Giochi di Tokyo. Successivamente, nel 2023, Amaya Sithumini Klukottage ha segnato un altro traguardo debuttando ai FISU World University Games. L'ufficializzazione del cambio di nazionalità da parte della Federazione Internazionale di Ginnastica apre a Tiana Sumanasekera nuove e significative prospettive per una potenziale partecipazione olimpica, rafforzando ulteriormente la presenza e il profilo della ginnastica nell'Asia meridionale.

Con un messaggio che sottolinea il suo forte legame con entrambe le culture, l'atleta ha concluso: “Come americana di origini singalesi, il mio cuore sarà sempre orgoglioso di appartenere a entrambi i paesi. Sono entusiasta per le nuove e bellissime opportunità che mi attendono”.