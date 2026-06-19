Il centrocampista toscano Tommaso Baldanzi ha ufficialmente siglato il prolungamento della sua esperienza con il Genoa, consolidando un percorso iniziato a gennaio con la formula del prestito. Questa mossa strategica conferma la volontà del club rossoblù di puntare su un talento promettente. Il giocatore ha espresso apertamente la sua profonda soddisfazione per l’ambiente che ha trovato a Genova, descrivendolo come ideale per il suo sviluppo professionale e per la sua continua crescita nel panorama calcistico italiano.

Le dichiarazioni di Tommaso Baldanzi

Con entusiasmo palpabile, Baldanzi ha condiviso le sue prime impressioni e le sue aspettative per il futuro. “Sono felicissimo di poter proseguire l’avventura con la maglia del Grifone, non vedo l’ora di ricominciare con questi colori”, ha affermato il giovane centrocampista. Le sue parole riflettono un forte senso di appartenenza e un desiderio di impegnarsi al massimo per la squadra e i suoi sostenitori. Ha aggiunto: “Sento di poter dare e so di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblù, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno qui a Genova”. Questo sottolinea il legame immediato creatosi con la piazza e la sua tifoseria, un fattore cruciale per l'integrazione di un calciatore.

Baldanzi ha inoltre evidenziato la perfetta armonia trovata all'interno della società: “Qui ho capito di essere nell’ambiente giusto per il mio percorso di crescita, in costante sintonia e sinergia con tifoseria, allenatore e dirigenza. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia”. Questa dichiarazione mette in luce l'importanza di un contesto coeso e supportivo per la maturazione di un atleta, un aspetto che il Genoa sembra aver saputo offrire pienamente al calciatore toscano.

La visione strategica del Genoa

L’operazione che ha portato al prolungamento di Baldanzi è stata accolta con grande favore anche dalla dirigenza del club. Diego Lopez, chief of football del Genoa, ha commentato l’accordo con evidente soddisfazione, inquadrandolo nella più ampia strategia societaria.

“Le squadre competitive che aspirano a migliorare hanno giocatori di qualità che conoscono il campionato in cui giocano”, ha dichiarato Lopez, sottolineando l'importanza di acquisire profili che possano contribuire immediatamente e in modo significativo. Ha poi concluso, ribadendo la centralità di Baldanzi nel progetto: “Tommaso rappresenta la nostra ambizione di migliorare stagione dopo stagione”. Le sue parole evidenziano come l'investimento su Baldanzi sia visto come un tassello fondamentale per le future aspirazioni di crescita e consolidamento del Genoa nel calcio che conta.

Dettagli e contesto del trasferimento

Il passaggio definitivo di Baldanzi al Genoa era stato impostato già a gennaio, quando il giocatore era arrivato in prestito dalla Roma.

L'accordo iniziale prevedeva un obbligo di riscatto che si sarebbe concretizzato al termine della stagione. La formalizzazione di questo trasferimento si è conclusa con un valore complessivo dell'operazione che si attesta intorno ai 9,5 milioni di euro. Questo investimento significativo da parte del Genoa dimostra la fiducia nelle qualità del centrocampista e la sua importanza nel progetto tecnico della squadra. L'arrivo di Baldanzi, ora a titolo definitivo, rafforza ulteriormente il reparto mediano del Grifone, fornendo al tecnico un elemento di qualità e prospettiva per le sfide future.