Torino ospiterà l’83ª edizione dell’Open d’Italia, torneo del DP World Tour che dal 25 al 28 giugno vedrà sfidarsi al Circolo golf Torino i protagonisti del massimo circuito europeo di golf.

Le istituzioni e il valore dell’evento

Il rilievo della manifestazione è stato sottolineato dalle istituzioni durante la conferenza stampa di presentazione. Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha dichiarato: "Continuiamo nel nostro percorso, siamo la regione che ospita più grandi eventi di sport del mondo e vuol dire che abbiamo una buona reputation".

Accanto a lui era presente anche Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, che ha sottolineato il valore più ampio dello sport nel Paese: "In aereo leggevo la rassegna stampa, si diceva che l'Italia partecipa ai Mondiali grazie a Bocelli - l'intervento del ministro per la Pubblica amministrazione - e pensate come siamo ridotti: nel nostro paese non c'è solo il calcio, ci sono tanti altri sport che stanno emergendo e questo governo ha inserito lo sport nella costituzione. Porto la vicinanza del governo, siamo felici e concentrati per fare bella figura: siamo attrezzati per queste manifestazioni, speriamo che sia l'ennesima vittoria del nostro territorio".

Il torneo e i protagonisti in campo

Per Cristiano Cerchiai sarà la prima edizione dell’Open d’Italia sotto la sua gestione. Il presidente della Federazione Italiana Golf ha spiegato: "Sarà la prima edizione completamente sotto la mia gestione e non nascondo che in giro avverto un certo interesse e curiosità, le aspettative sono particolarmente elevate ma è giusto che sia così perché voglio ridare valore e contenuti ad un evento importante - e il Circolo Torino si è dimostrato il più pronto ad accoglierci: in passato ha già ospitato tre edizioni e la competenza non è certo in discussione".

Tra i protagonisti più attesi ci sono i fratelli Molinari, Edoardo e Francesco, che giocheranno “in casa” alla Mandria.

Francesco Molinari ha dichiarato: "Riuscire a vincere sul mio campo sarebbe il coronamento di un sogno, mi aspetto il sostegno di un pubblico numeroso e appassionato". L’ingresso al Circolo Golf Torino – La Mandria, in via Agnelli a Fiano, sarà gratuito previa registrazione sul portale dedicato.