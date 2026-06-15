La Final Eight di basket 2026, svoltasi a Torino, ha generato un impatto economico significativo sul territorio, superando i 12 milioni e mezzo di euro. L'evento ha attratto oltre 40mila spettatori, confermando la sua capacità di trasformare la città in un vero e proprio “village” urbano, capace di coinvolgere e valorizzare l'area. Questo successo ribadisce il “modello vincente” adottato dalla città.

Un moltiplicatore economico record per Torino

Lo studio presentato ha evidenziato un ritorno eccezionale per gli investimenti istituzionali: per ogni cento euro immessi, ne sono tornati sul territorio oltre mille e settecento.

Questo si traduce in un moltiplicatore record di circa 17,1, ben al di sopra della media di dodici. Rispetto all'edizione del 2024, l'impatto diretto è cresciuto del trenta per cento, mentre la ricaduta complessiva sul territorio è aumentata di ventuno punti percentuali, consolidando l'efficacia dell'evento come volano per l'economia locale.

Le voci delle istituzioni e della Lega Basket

“Sono dati straordinari che sottolineano la crescita dell’entusiasmo: la nostra è una città che si lascia scoprire e si fa coinvolgere perché durante i grandi eventi diventa una sorta di grande Village. Noi non ci limitiamo ad ospitare un evento, noi lo organizziamo”, ha dichiarato Domenico Carretta, assessore allo Sport e ai grandi eventi del Comune di Torino.

Paolo Bongioanni, assessore regionale allo Sport e al turismo, ha aggiunto che “sono questi eventi che permettono di far conoscere il Piemonte e l’eccezionalità del nostro territorio”. Anche la Lega Basket ha espresso grande soddisfazione. Maurizio Gherardini ha commentato: “Venendo da vent’anni fuori dall’Italia, non pensavo che avremmo raggiunto risultati del genere – e sono dati confortanti: significa che piace questa formula con partite spalle al muro e senza domani, ora stiamo ragionando su cosa aggiungere a qualcosa che è già di successo”.

Prospettive future: Final Eight e Supercoppa

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, hanno annunciato in videocollegamento che l'edizione 2027 della Final Eight si svolgerà nuovamente all’Inalpi Arena, dal 17 al 21 febbraio.

Inoltre, la città di Tortona è stata scelta per ospitare la Supercoppa il 19 e 20 settembre, rafforzando ulteriormente il ruolo del Piemonte nel panorama del basket nazionale.

L'analisi dettagliata dell'impatto economico 2026

Un'analisi condotta da StageUp per la Final Eight 2026 ha stimato un impatto economico complessivo di 10.848.000 euro (equivalenti a 12,5 milioni con IVA) specificamente sul territorio piemontese. A livello nazionale, l'impatto ha raggiunto i 17.653.000 euro (20,5 milioni con IVA), con un moltiplicatore di 18,5 volte rispetto agli investimenti pubblici. Questi dati confermano la crescente efficacia dell'evento come motore economico e di visibilità per la regione e per l'intero paese.