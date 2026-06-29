Tutto pronto per il grande spettacolo del Tour de France 2026. Da Barcellona a Parigi, gli appassionati di ciclismo potranno seguire ogni singola emozione della corsa a tappe più prestigiosa del mondo grazie alla copertura totale garantita dalla Rai, che schiera una squadra di giornalisti e commentatori tecnici di assoluto livello per raccontare le imprese dei giganti delle due ruote.

Di seguito tutti i dettagli della programmazione televisiva e i protagonisti del team Rai Sport.

La squadra Rai per il Tour de France 2026

Il racconto della Grande Boucle sarà affidato a un gruppo capace di unire la precisione della cronaca all'esperienza sul campo dei grandi ex professionisti:

A cura di: Alessandro Fabretti

Coordinamento giornalistico: Franco Bortuzzo

Conduttore in studio: Francesco Pancani

Telecronaca: Stefano Rizzato

Commento tecnico: Silvio Martinello, Stefano Garzelli, Davide Cassani

Produttore esecutivo: Guido Lissoni

Regia italiana: Maria Baratta

Gli appuntamenti in TV: dove e quando seguirlo

La programmazione scatterà ufficialmente a quarantotto ore dal via e accompagnerà i telespettatori fino al traguardo finale.

Il sipario sul Tour de France si alza ufficialmente con la presentazione delle squadre, giovedì 2 luglio

Orario: dalle 18:30

Canale: Rai Sport

Sabato 4 luglio: La Prima Tappa (Barcellona)

Il Tour de France 2026 scatta quest'anno dalla Spagna con una spettacolare e attesissima cronosquadre tra le strade di Barcellona.

Orario: dalle 17:20

Canale: Rai Due

Il palinsesto giornaliero delle tappe successive

Per tutte le altre frazioni della corsa, la programmazione quotidiana Rai seguirà una struttura consolidata per non perdere le fasi più importanti della corsa:

Dalle 13:30 circa: Diretta della prima parte della tappa su Rai Sport

Dalle 15:00 circa: La diretta si sposta su Rai Due per le fasi calde, l'arrivo e il dopo corsa.

Alle 20:00: Spazio al riassunto serale con "Tour di Sera" su Rai Sport, ideale per chi vuole rivivere i momenti salienti della giornata.

Tutte le dirette e i programmi di approfondimento saranno disponibili anche in streaming e on-demand sulla piattaforma RaiPlay.