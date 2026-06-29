In attesa delle selezioni definitive da parte di tutte le squadre per il Tour de France 2026, che scatterà ufficialmente sabato 4 luglio da Barcellona, iniziano a delinearsi i contorni della spedizione azzurra. Salvo sorprese dell'ultima ora, il gruppo dei corridori italiani ai nastri di partenza sarà piuttosto ridotto. Le ultime ore hanno infatti portato notizie pesanti sul fronte dei forfait, modificando radicalmente le aspettative della vigilia.

Gli esclusi dell'ultimo minuto: Ciccone e Fortunato non ci saranno

La notizia più rilevante riguarda Giulio Ciccone.

Lo scalatore abruzzese della Lidl-Trek, reduce dalle fatiche dei campionati italiani, ha deciso di comune accordo con il team di osservare un periodo di stop per ricaricare le batterie e preparare al meglio la seconda parte dell'anno. I suoi grandi obiettivi stagionali saranno spostati in avanti: la ripresa agonistica è fissata per la Clásica San Sebastián, seguita dal Mondiale di Montréal e dalle grandi classiche d'autunno.

Non prenderà il via da Barcellona nemmeno Lorenzo Fortunato. Il corridore della XDS Astana è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un attacco influenzale che lo ha debilitato pesantemente durante il recente Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

La mappa dei sicuri partenti: tra certezze e giovani speranze

Nonostante i forfait di peso, la rappresentanza italiana potrà contare su elementi di assoluto valore e su alcune novità intriganti all'interno dei vari team:

Bahrain Victorious: Presenza solida con la coppia formata da Antonio Tiberi e dall'esperto Damiano Caruso .

NetCompany Ineos: Il punto di riferimento per le cronometro e le tappe più veloci sarà Filippo Ganna .

Visma | Lease a Bike: C'è grandissima curiosità per il debutto al Tour de France del giovane Davide Piganzoli , chiamato a supportare la squadra in salita. Resta invece in forte dubbio Edoardo Affini : il passista è alle prese con i postumi della brutta caduta rimediata durante la prova a cronometro dei campionati italiani.

XDS Astana: La formazione asiatica schiererà una coppia azzurra di forte spessore per le fughe, composta da Simone Velasco e Davide Ballerini .

NSN: Spazio al talento e alla grinta di Marco Frigo .

Tudor Pro Cycling: Il faro per le volate e le tappe mosse sarà il veterano Matteo Trentin .

Caja Rural-Seguros RGA: Convocazione guadagnata sul campo per Stefano Oldani .

Red Bull-Bora-Hansgrohe: Confermatissimo l'esperto passista e regista di gara Mattia Cattaneo.

Le aspettative della vigilia

Con una pattuglia numericamente ridotta, l'Italia del pedale si presenterà in terra catalana soprattutto con l'obiettivo di cacciare un successo di tappa e supportare i rispettivi capitani nelle frazioni chiave di montagna.

I corridori che avranno più liberta d'azione e una posizione privilegiata nelle gerarchie di squadra sono Antonio Tiberi, che punta alla top ten della classifica generale, e gli specialisti delle fughe come Trentin, Frigo, Velasco e Ballerini.

Ganna punterà alla crono individuale, che presenta però un percorso con un dislivello importante.