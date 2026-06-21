Un sabato da dimenticare per Mathieu van der Poel, il 31enne ciclista olandese in forza al team Alpecin-Premier Tech. Al termine della quarta tappa dell'edizione numero 89 del Tour de Suisse, il campione del mondo di Glasgow 2023 e vincitore di otto Classiche monumento, è stato prima beffato per soli 31 centesimi di secondo dallo sloveno Tadej Pogacar e successivamente multato dall’UCI per ‘abbigliamento inadeguato’

Multa di 500 franchi per Mathieu van der Poel

Non è passato inosservato il torso nudo di Mathieu van der Poel al termine della sua prova a cronometro a Aarburg, valevole quale quarta tappa del Tour de Suisse 2026.

Il ciclista olandese, che aveva concluso la prova in 26’38”, ottenendo la prima posizione provvisoria, si è accomodato nella hot seat, la postazione riservata al leader provvisorio di una prova contro il tempo, in attesa che la frazione termini o che qualcuno gli tolga il primato.

A causa del grande caldo di questi giorni, il capitano del team Alpecin si è presentato con la parte superiore del body da cronometro abbassato fino alla vita e quindi a torso nudo. Un’immagine, ovviamente, ripresa dalle telecamere e diventata virale sui social network.

Pochi minuti dopo è arrivata la comunicazione ufficiale dell’UCI: il ciclista olandese ha ricevuto una multa di 500 franchi svizzeri (pari a poco più di 500 Euro) per aver violato l’articolo 2.12.007 8.6 del regolamento, che punisce i comportamenti sconvenienti o inappropriati.

Una giornata da dimenticare per Mathieu van der Poel

La multa ricevuta dall’UCI per Mathieu van der Poel va a completare una giornata da dimenticare per il corridore olandese. Infatti, non solo dovrà pagare questi 500 franchi, ma si è visto sfumare la vittoria di tappa per soli 31 centesimi. Quando il capitano dell’Alpecin stava pregustando la sua prima vittoria in carriera in una prova a cronometro ecco che, al termine dei 23,7 km del tracciato, il campione del mondo, Tadej Pogacar, già saldamente leader della classifica generale, ha sprintato negli ultimi 200 metri riuscendo a fare meglio di van der Poel per soli 3 decimi di secondo.

Per lo sloveno si tratta della seconda vittoria in questa edizione del Tour de Suisse che, ad una giornata dalla conclusione, conduce saldamente con oltre 4 minuti di vantaggio [VIDEO] su Richard Carapaz, Mathias Vacek e Andrea Bagioli, che si giocheranno il podio nell’ultima tappa Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon di 150,7 km con oltre 4000 metri di dislivello.