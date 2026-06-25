A soli nove giorni dal via del Tour de France l'infermeria si mette di traverso nei piani della NetCompany Ineos. La corazzata britannica si trova a dover ridisegnare quasi completamente le proprie strategie per il Grand Tour francese a causa di una serie di problemi fisici che stanno colpendo i suoi uomini di punta.

Forfait Oscar Onley: grave infortunio alla spalla

La notizia più pesante è il forfait ufficiale dello scozzese Oscar Onley. La squadra ha confermato in una nota ufficiale rilasciata giovedì che il corridore non sarà abbastanza in forma per schierarsi alla partenza del prossimo 4 luglio.

L'esito negativo è la conseguenza della spaventosa caduta rimediata da Onley durante la sesta tappa del recente Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Nonostante lo scozzese fosse finito in un burrone, era riuscito con incredibile tenacia a risalire in sella e a raggiungere il traguardo di Crest-Voland, prima di essere costretto al ritiro il mattino successivo. Gli esami hanno però evidenziato quello che il team ha definito un "grave infortunio alla spalla".

Per la NetCompany Ineos si tratta di un colpo durissimo: Onley, che lo scorso anno si era classificato quarto assoluto al Tour con la maglia della PicNic-PostNL, era stato acquistato a caro prezzo dal team britannico (che ne ha rilevato gli ultimi due anni di contratto) proprio per farne l'uomo simbolo delle classifiche generali dei Grandi Giri.

Le parole di Oscar Onley: "Sono disperato per non poter essere al via del Tour de France quest'anno. Ora il mio unico obiettivo è recuperare e rimettere a posto la spalla, ma sono davvero motivato a fare qualcosa di buono in questa stagione. Non vedo l'ora di fare il tifo per i ragazzi in Francia, soprattutto sapendo quanto duramente hanno lavorato tutti."

Anche Vauquelin al palo: gerarchie stravolte?

I problemi per il team non finiscono qui. Anche Kévin Vauquelin sta attraversando un momento estremamente complicato. Il corridore francese, che appena un anno fa aveva concluso il Tour con un eccellente settimo posto, è attualmente fermo a causa di un attacco virale. Al momento, la sua presenza alla partenza resta fortemente in dubbio.

Con Onley fuori dai giochi e Vauquelin debilitato dal virus, i gradi di leader assoluto per la classifica generale potrebbero passare forzatamente sulle spalle dello spagnolo Carlos Rodríguez. Una scommessa non semplice per la Ineos, visto che il corridore non è più riuscito a confermare pienamente i picchi prestazionali mostrati nei primissimi anni di carriera.

I convocati sicuri

In mezzo a tanta incertezza, la squadra può comunque contare su alcune pedine fondamentali e di assoluta esperienza. Appaiono infatti sicuri del loro posto nella selezione per il Tour de France: