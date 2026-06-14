La Toyota #7 ha trionfato alla 24 Ore di Le Mans, la prova regina del Mondiale Endurance, al culmine di una competizione estremamente combattuta. L'equipaggio composto dal giapponese Kamui Kobayashi, dal britannico Mike Conway e dall'olandese Nick de Vries ha tagliato il traguardo con un margine esiguo di soli dieci secondi sulla BMW #20. Quest'ultima, guidata da Robin Frijns, Rene Rast e Sheldon van der Linde, ha sfiorato l'impresa, dimostrando grande competitività. Il terzo gradino del podio è stato conquistato dalla seconda vettura del team Toyota, la #8, con Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa al volante.

Questo successo segna il ritorno della casa giapponese alla vittoria nella prestigiosa maratona francese, dopo un'assenza dal gradino più alto del podio che durava dal 2022. La Toyota aveva dominato la gara per cinque edizioni consecutive tra il 2018 e il 2022, e ora interrompe la serie di tre vittorie consecutive della Ferrari. La Ferrari #51, con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, ha concluso la gara al quinto posto, posizionandosi dietro la Cadillac #12 di Louis Delétraz, Norman Nato e Will Stevens. La vettura italiana, campione in carica della categoria Hypercar, non è riuscita a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice, terminando a quasi due minuti dal vincitore.

Il podio, la lotta per la vittoria e la performance Ferrari

La BMW #20, forte del recente successo a Spa, ha dimostrato un passo eccezionale, arrivando a un soffio dalla storica prima vittoria di una Hypercar LMDh a Le Mans. Un risultato che, pur non essendo la vittoria, consolida la sua presenza tra i protagonisti assoluti. La Toyota #8, pur avendo mostrato per gran parte della corsa un potenziale molto elevato, presentandosi come la più minacciosa tra le vetture del marchio vincitore, ha visto le sue chance di vittoria compromesse da alcuni imprevisti ai box nelle fasi finali. Questi ritardi si sono rivelati decisivi in una battaglia così serrata su una pista asciutta, dove la gestione delle temperature e la scelta degli pneumatici hanno giocato un ruolo fondamentale.

La Cadillac #12 ha tagliato il traguardo in quarta posizione, mantenendosi a lungo nel gruppo di testa. Per quanto riguarda la Scuderia Ferrari, la vettura #50, che inizialmente sembrava la più promettente tra le 499P, è stata costretta al ritiro dopo 284 giri a causa di un problema tecnico. Questo ha ridotto le opzioni strategiche del team italiano, che non è riuscito a replicare i successi delle edizioni precedenti. La 94ª edizione della classica francese si è configurata come una vera e propria gara sprint, con pochissime interruzioni: solo due safety car e alcune fasi di Full Course Yellow hanno scandito l'azione, permettendo ai piloti di spingere al massimo per tutte le 24 ore.

Dinamiche di gara e i successi nelle altre categorie

L'equilibrio tecnico tra gli otto marchi impegnati nella classe Hypercar è stato evidente, con le prime sette vetture che hanno concluso la gara sul giro del vincitore. Questo testimonia l'intensità della competizione e la precisione richiesta nella gestione di ogni dettaglio. Le temperature elevate della pista, in particolare nelle ore centrali della giornata, hanno reso la scelta e la gestione degli pneumatici Michelin Pilot Sport Endurance un fattore critico per tutti i team, influenzando direttamente le strategie di gara e le prestazioni sul lungo periodo.

Oltre alla battaglia per la vittoria assoluta, anche nelle altre categorie si sono registrati risultati di rilievo.

Nella classe LMP2, la squadra Inter Europol Competition ha festeggiato la sua terza vittoria in quattro anni, dimostrando una notevole costanza di prestazioni. In LMGT3, il team TF Sport ha scritto un nuovo capitolo nella storia di Corvette Racing, portando la sua Corvette Z06 LMGT3.R al successo. Questi risultati sottolineano la complessità e il fascino della 24 Ore di Le Mans, dove ogni dettaglio tecnico e strategico può fare la differenza fino all'ultimo istante.