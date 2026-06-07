L'Italia ha brillato nella quarta e ultima tappa del circuito internazionale del Trofeo Filippi di beach sprint, tenutasi a Marina di Castagneto Carducci. La delegazione azzurra ha arricchito il proprio palmarès con tre prestigiose medaglie d'argento, frutto di finali estremamente combattute e decise da margini minimi, spesso di pochi decimi di secondo.

Il doppio misto senior e la classifica finale

Nel doppio misto senior, la coppia formata da Federico Ceccarino (Fiamme Gialle/CC Napoli) e Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate) ha conquistato la meritata medaglia d'argento.

Gli atleti azzurri hanno ceduto in finale alla forte formazione lituana di Zygimantas Galisanskis e Raminta Morkunaite, che li ha preceduti per poco più di un secondo. Questo risultato ha avuto un impatto significativo anche sulla classifica generale delle quattro tappe del Trofeo Filippi, dove l'Italia si è posizionata al secondo posto con 50 punti, alle spalle della Lituania, che ha primeggiato con 65 punti.

I successi nel singolo maschile e Under 19 femminile

Anche nel singolo maschile, l'Italia ha ottenuto un eccellente risultato con Lucio Fugazzotto, che ha conquistato la medaglia d'argento. La sua finale è stata un confronto serrato, dove è stato superato di misura dal tedesco Franz Werner per un distacco di poco più di un secondo.

Grazie a questa performance, Fugazzotto ha accumulato 37 punti, consolidando il suo terzo posto nella classifica finale del Trofeo Filippi, dietro ai tedeschi Werner e Wolff.

Un altro argento è stato aggiunto al bottino azzurro da Carlotta Savona nel singolo Under 19 femminile. L'atleta del CS Urania ha lottato fino all'ultimo, cedendo in finale per meno di un secondo alla cinese Weiwei Zhu. Nonostante la sconfitta nell'ultima gara, Savona ha celebrato un successo ancora più grande, aggiudicandosi la classifica generale del Trofeo Filippi. Questo trionfo è stato possibile grazie ai 66 punti collezionati nelle diverse tappe del circuito, che hanno toccato località come Mondello, Fano, Bacoli e Marina di Castagneto.

L'evento e la partecipazione internazionale

L'evento di Marina di Castagneto Carducci ha rappresentato un appuntamento di grande rilievo per il mondo del beach sprint. Negli ultimi tre giorni di competizioni, la località toscana ha ospitato un totale di 345 atleti, provenienti da ben 30 nazioni diverse. Questa massiccia partecipazione internazionale ha ulteriormente confermato il carattere globale e l'elevato livello competitivo del circuito, sottolineando l'importanza del Trofeo Filippi nel panorama remiero.

Il circuito del Trofeo Filippi: struttura e importanza

Il Trofeo Filippi si configura come un circuito di beach sprint articolato in quattro tappe strategiche, che si sono svolte a Mondello, Fano, Bacoli e, per l'appunto, Marina di Castagneto.

Questo circuito non solo include una componente nazionale dedicata ai club italiani, ma anche un prestigioso circuito internazionale, completo di montepremi e una classifica a punti che ne determina i vincitori. La tappa finale, ospitata a Marina di Castagneto Carducci, riveste un'importanza cruciale, in quanto rappresenta il momento conclusivo della stagione agonistica e assegna punteggi doppi rispetto alle precedenti prove, rendendo le gare ancora più decisive per le classifiche finali.