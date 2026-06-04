Firenze è stata il palcoscenico della cerimonia del Premio Internazionale Fair Play Menarini “Giovani” 2026, un evento che ha riconosciuto e celebrato tre giovani atleti per i loro gesti di straordinaria correttezza e altruismo nel panorama sportivo. La serata ha messo in luce l'importanza della lealtà e della solidarietà, valori fondamentali che trascendono la mera competizione.

I protagonisti di questa edizione sono stati Alberto Belluzzi, Gloria Tinaburri e Matteo Pasqualetti, ognuno distintosi per un atto esemplare di fair play. Belluzzi ha dimostrato una profonda integrità, rinunciando a una vittoria personale per assicurare che la classifica finale fosse quella corretta, un gesto di rara onestà sportiva.

Gloria Tinaburri ha interrotto la propria gara, mettendo da parte la competizione, per soccorrere prontamente un'avversaria infortunata, gestendo l'emergenza con dedizione per circa quaranta minuti, un vero esempio di solidarietà e umanità. Infine, Matteo Pasqualetti, durante un'intensa finale Under 13 di pallavolo, ha spontaneamente ammesso un tocco a muro che gli arbitri non avevano rilevato, rinunciando così a un potenziale vantaggio per la sua squadra e incarnando lo spirito più puro del fair play.

Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini, hanno sottolineato il valore di questi gesti: “Con le loro azioni, Alberto, Gloria e Matteo hanno offerto una prova tangibile di straordinaria integrità e profondo altruismo, ispirando tutti noi a credere in uno sport più etico e umano.”

Il percorso della 30ª edizione del Premio

Dopo la sua presentazione ufficiale al CONI, il Premio Internazionale Fair Play Menarini, realizzato in collaborazione con Sky TG24, proseguirà il suo cammino a Firenze.

La prossima tappa è fissata per il 15 giugno, quando verrà assegnato il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”, un riconoscimento che unisce l'eccellenza accademica a quella sportiva. Il culmine di questa trentesima edizione si terrà il 2 luglio, con il gran finale sul prestigioso palcoscenico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. In questa serata di gala, saranno celebrati i vincitori del 2026 e verranno raccontate le storie più significative e ispiratrici dello sport internazionale, testimoniando l'impegno costante del Premio nella promozione dei suoi valori fondanti.

L'essenza e la storia del Premio Fair Play Menarini

Il Premio Internazionale Fair Play Menarini, giunto alla sua trentesima edizione, rappresenta da tre decenni un punto di riferimento per la celebrazione di atleti e personalità che incarnano con la loro vita e carriera i più alti valori dell'etica sportiva, della lealtà e del rispetto, sia all'interno che all'esterno dei campi di gioco.

La conferenza stampa di presentazione di questa importante edizione si è svolta giovedì 4 giugno presso il Salone d’Onore del CONI, alla presenza di Luciano Buonfiglio, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, un momento che ha ribadito l'importanza istituzionale dell'iniziativa. In tale occasione, è stato anche consegnato il Premio “Giovani” ai talenti emergenti che hanno già dimostrato un profondo rispetto per l'etica sportiva, evidenziando come i valori del fair play siano coltivati fin dalle nuove generazioni. Il calendario degli eventi proseguirà con l'attesa assegnazione del Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport” il 15 giugno, per poi culminare con la cena di gala del 1° luglio e la solenne cerimonia finale del 2 luglio, entrambe ospitate nella suggestiva cornice di Firenze.

Questi appuntamenti sottolineano l'impegno continuo del Premio nel promuovere un messaggio di sportività che va oltre la semplice vittoria, focalizzandosi sull'importanza del comportamento esemplare e dell'integrità che definiscono i veri campioni.