A Trento è stato formalmente costituito il Comitato Trentino 2031, l’organismo incaricato dell’organizzazione dei Super Mondiali di ciclismo del 2031. L’atto costitutivo e lo statuto sono stati sottoscritti oggi dai rappresentanti dei tre soci promotori: Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento; Guglielmo Agosta, delegato del governo; e Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana. Questo evento, promosso dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI), riunirà in un’unica cornice tutte le competizioni iridate del ciclismo, proiettando il Trentino al centro della scena internazionale delle due ruote.

Le voci dei promotori

Il presidente Maurizio Fugatti ha sottolineato l’importanza dell’accordo, definendo i Super Mondiali 2031 un evento straordinario per il Trentino. «Porterà il nostro territorio al centro dell’attenzione internazionale non solo per il ciclismo, ma per l’intero mondo sportivo», ha dichiarato Fugatti. Ha evidenziato l’obiettivo di mostrare al mondo le bellezze e la capacità organizzativa della regione, in continuità con l’impegno per i Giochi invernali di inizio anno e le Olimpiadi giovanili del 2028. L’investimento in questo ambito è mirato a migliorare la sicurezza, sviluppare la rete di ciclabili e realizzare nuove infrastrutture sportive dedicate.

Guglielmo Agosta, in rappresentanza del governo, ha parlato di una «nuova avventura» che, grazie alla collaborazione tra il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il governo, la Provincia autonoma di Trento e la Federazione Ciclistica Italiana, porterà un ulteriore grande evento sul territorio italiano.

Ha evidenziato come l’iniziativa sia orientata allo sviluppo, al prestigio e alla crescita territoriale, con un’attenzione particolare alla sostenibilità economica e ambientale, considerata «il futuro dei grandi eventi sportivi».

Cordiano Dagnoni ha concluso, definendo l’avvio di un percorso «molto importante» che condurrà a questo «super mondiale», una definizione a suo avviso opportuna per un evento che, dopo le edizioni di Glasgow e Alta Savoia, rappresenta le Olimpiadi del ciclismo. Ha riconosciuto l’«onere organizzativo non indifferente» assunto dal Trentino, elogiandone l’«alta competenza» e la «forza e passione per il ciclismo» dimostrate.

L'evento: numeri e discipline

L’assegnazione da parte dell’UCI al Trentino dei Super Mondiali di ciclismo 2031 prevede un evento di due settimane che abbraccerà tutte le principali discipline ciclistiche.

Saranno incluse competizioni di strada, pista, mountain bike, gravel, BMX, trial, enduro, granfondo, indoor cycling, e-sports, pump track e bike polo. Si prevedono oltre diecimila atleti in gara per più di duecento maglie iridate. L’indotto economico stimato supera i duecento milioni di euro, con un budget previsto di circa sessanta milioni, finanziato dalla Provincia con contributi statali. Le gare si svolgeranno in diverse aree del territorio trentino, tra cui la Val di Sole, la Val di Fassa e il Primiero, mentre alcune prove su pista saranno ospitate nel velodromo di Spresiano, in Veneto.