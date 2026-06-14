I New York Knicks hanno scritto una pagina storica del basket americano, conquistando il loro primo titolo NBA dopo ben cinquantatré anni. La vittoria è arrivata superando i San Antonio Spurs per 94 a 90 in gara 5 delle Finals. La partita, disputata a San Antonio, ha visto un protagonista assoluto: Jalen Brunson, autore di ben 45 punti e vero trascinatore della squadra. Questo trionfo ha scatenato un'ondata di entusiasmo senza precedenti a New York, dove migliaia di tifosi si sono riversati nelle strade e davanti ai maxi-schermi allestiti in tutta la città, colorando la notte di blu e arancione.

Il clima di festa è stato tuttavia accompagnato da momenti di tensione. La polizia ha dovuto gestire una folla esultante e in alcuni casi difficile da contenere, soprattutto nei pressi del Madison Square Garden. Un'auto della polizia è stata danneggiata da alcuni tifosi e il traffico cittadino è andato in tilt, ma la voglia di celebrare ha prevalso su ogni disagio. Il sindaco Zohran Mamdani ha commentato l'evento scrivendo 'History' sui social media, mentre per le strade risuonavano le note di 'Empire State of Mind' e i cori dei fan. Brunson, dopo aver abbracciato il padre Rick Brunson a bordo campo, ha rilasciato poche parole ai microfoni prima di salire sul palco con la maglietta celebrativa e sollevare la coppa.

La partita e i protagonisti del trionfo

La gara 5 ha visto i Knicks protagonisti di una rimonta nel finale, una dinamica già osservata nell'incontro precedente. Gli ultimi quattro minuti sono stati particolarmente intensi e carichi di suspense: a un minuto e cinque secondi dalla fine, un tiro dalla media distanza di Brunson ha portato New York in vantaggio per 90 a 88. Victor Wembanyama ha tentato di guidare la rimonta degli Spurs, segnando 19 punti, ma il suo ultimo tentativo da tre punti non è andato a segno, sancendo così la vittoria definitiva dei Knicks. Al termine della partita, Wembanyama ha lasciato il campo visibilmente frustrato.

I Knicks hanno conquistato quattro gare nella serie finale, lasciando agli Spurs una sola vittoria.

Questo successo rappresenta molto più di un semplice titolo sportivo per la città di New York, che non festeggiava un trionfo NBA dal lontano 1973. L'entusiasmo dei tifosi si è riversato in ogni angolo della metropoli, con cori e festeggiamenti che hanno coinvolto anche le forze dell'ordine, impegnate a mantenere l'ordine pubblico.

Le celebrazioni e i disordini in città

La celebrazione del titolo ha purtroppo registrato anche momenti di caos. In alcune zone nevralgiche, come Times Square e Broadway, la folla ha dato vita a scene di euforia ma anche di disordine, con scontri tra tifosi e polizia, danni a veicoli e tentativi di salire su autobus e mezzi pubblici. In tarda notte, sono stati segnalati colpi di arma da fuoco nei pressi di 42nd Street e Broadway, sebbene le prime informazioni non abbiano riportato feriti.

La polizia ha effettuato diversi arresti, mentre la città si prepara a celebrare ufficialmente i Knicks con una parata e una cerimonia a City Hall.

Il trionfo dei Knicks corona un percorso straordinario nei playoff, caratterizzato da quindici vittorie su sedici partite disputate. Jalen Brunson, nominato MVP delle Finals, è diventato il simbolo della determinazione e dello spirito combattivo della squadra, incarnando pienamente l'identità della città. Il successo ha riacceso l'orgoglio sportivo di New York, che ora si prepara a vivere giorni di festa e celebrazioni memorabili.