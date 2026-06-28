Il Gran Premio d’Olanda della MotoGp, disputato sull'iconico circuito di Assen, ha segnato un momento storico per Aprilia, culminato in una memorabile tripletta sul podio. La vittoria è andata al pilota giapponese Ai Ogura del team Trackhouse, che ha tagliato il traguardo con la sua moto non ufficiale, dimostrando una prestazione eccezionale. A completare il trionfo, il suo compagno di squadra Raul Fernandez si è classificato al secondo posto, mentre l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin ha conquistato la terza posizione, sigillando un risultato straordinario per la casa di Noale.

La gara ha visto anche altri protagonisti distinguersi. La Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio ha chiuso al quarto posto, mostrando una solida performance. Subito dietro, la Ducati del team Gresini, guidata da Alex Marquez, si è piazzata quinta, precedendo la Ducati ufficiale di Marc Marquez, che ha concluso la corsa in sesta posizione. Questo risultato complessivo sottolinea la competitività del campo di gara della MotoGp.

Trionfo ad Assen: Dettagli e Protagonisti

La vittoria di Ai Ogura ad Assen non è solo un successo personale, ma conferma le ottime prestazioni espresse dal giovane pilota nel corso della stagione. La sua capacità di portare al successo una moto non ufficiale del team Trackhouse evidenzia il potenziale tecnico raggiunto.

Raul Fernandez, con il suo secondo posto, ha ulteriormente consolidato la sua ascesa come uno dei piloti più promettenti, contribuendo al successo del team satellite Aprilia. Il terzo posto di Jorge Martin, su una moto Aprilia ufficiale, ha garantito che l'intera gamma Aprilia fosse rappresentata sul podio, enfatizzando la forza del marchio.

Le Ducati hanno offerto spunti interessanti. Fabio Di Giannantonio ha dimostrato ancora una volta la sua velocità, mentre i fratelli Marquez, Alex e Marc, hanno lottato per le posizioni di rilievo. La loro presenza nelle prime sei posizioni conferma la costante minaccia delle moto Ducati nel campionato.

L'Ascesa di Raul Fernandez e il Futuro di Aprilia

Il Gran Premio d'Olanda ha messo in luce in particolare la forma smagliante di Raul Fernandez.

Il pilota venticinquenne ha infatti ottenuto il suo secondo successo stagionale nella gara sprint del GP dei Paesi Bassi, dimostrando una notevole costanza e velocità. Nell’arco di soli dodici weekend di competizione, Fernandez ha collezionato ben sette podi e due vittorie al sabato, un bilancio che ne evidenzia la rapida progressione e l'adattamento alla categoria regina.

Per il team Trackhouse Aprilia, questo evento rappresenta un traguardo storico: il primo doppio podio nella classe regina. Un risultato che celebra il talento dei suoi piloti e sottolinea i progressi significativi e l'investimento tecnico da parte della squadra e di Aprilia. La fiducia nel potenziale di Fernandez è ulteriormente confermata dalla sua selezione da parte di Aprilia per partecipare al primo test con i nuovi pneumatici Pirelli e il prototipo da 850 cc, che farà il suo debutto nel 2027. Questa opportunità, condivisa con il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, posiziona Fernandez come figura chiave nei piani futuri di sviluppo di Aprilia.