Ben Shelton ha trionfato all'ATP di Stoccarda, conquistando il titolo dopo aver sconfitto in finale il connazionale Taylor Fritz con un punteggio di 6-4, 2-6, 6-4. Questa vittoria sull'erba tedesca segna un traguardo significativo per Shelton, rappresentando il suo terzo titolo stagionale e il suo successo su una terza superficie differente, dopo le affermazioni sulla terra battuta di Monaco e sul cemento di Dallas. Un risultato che lo consacra come il primo tennista statunitense dai tempi di Sam Querrey nel 2010 a vincere tornei su tre diverse superfici nello stesso anno.

Shelton si unisce inoltre a Jannik Sinner come l'unico altro giocatore nel 2026 ad aver conquistato almeno tre campionati.

La finale del BOSS Open ha offerto uno spettacolo avvincente, con Shelton che ha mostrato fin da subito la sua determinazione, aggiudicandosi il primo set. Tuttavia, Fritz, campione uscente del torneo, ha reagito con forza nel secondo parziale, pareggiando i conti e portando la sfida al set decisivo. È stato proprio nel terzo e ultimo set che Shelton ha ritrovato la sua solidità e la sua compostezza, riuscendo a chiudere l'incontro e a sollevare il prestigioso trofeo. Questo successo conferma il momento di grande forma del giovane americano, che continua a stupire per la sua capacità di adattamento e per la sua resilienza in campo.

Il percorso combattuto di Shelton verso il trionfo

Il cammino di Ben Shelton verso la vittoria a Stoccarda è stato tutt'altro che agevole, evidenziando una grande tenacia e una notevole forza mentale. In semifinale, il giovane tennista ha dovuto affrontare una vera e propria maratona contro il ceco Jiri Lehecka, un incontro durato ben due ore e cinquantadue minuti, durante il quale ha salvato due cruciali match point. "A volte il tennis non va secondo i piani", ha commentato Shelton dopo l'estenuante semifinale, riflettendo sulla sua settimana. "Ho perso il primo set in ogni singolo match che ho giocato. Ma ci sono molti modi per vincere una partita. Ho scelto la strada più difficile."

Questa dichiarazione sintetizza perfettamente la sua settimana, caratterizzata da una serie di vittorie in tre set, dimostrando una straordinaria capacità di recupero e una determinazione incrollabile.

Nonostante la fatica accumulata, Shelton aveva espresso grande entusiasmo alla vigilia della finale: "Sono molto stanco ma emozionato di giocare un’altra finale", parole che sottolineavano la sua fame di successi e la sua voglia di misurarsi ai massimi livelli.

Fritz: un protagonista costante sull'erba

Anche Taylor Fritz ha dimostrato la sua competitività sull'erba, raggiungendo la finale dopo un percorso solido. Nel suo match di semifinale, ha superato con autorità l'imprevedibile Alexander Bublik in due set, mettendo a segno ben 13 ace e confermando la sua abilità su questa superficie. Nonostante la sconfitta nell'atto conclusivo, Fritz si conferma uno dei principali protagonisti del circuito, mantenendo un alto livello di performance e consolidando la sua reputazione come avversario temibile, specialmente sui campi in erba.

Con questa prestigiosa vittoria, Ben Shelton non solo arricchisce il suo palmarès, ma rafforza anche la sua posizione tra i migliori giocatori del circuito ATP. La sua versatilità su diverse superfici e la sua capacità di superare avversari di alto livello lo proiettano come uno dei talenti più promettenti e in forma dell'anno, con un futuro che si preannuncia ricco di ulteriori successi nel mondo del tennis internazionale.