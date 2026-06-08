New York è in fermento per Gara-3 delle Finals NBA, che vedrà i Knicks affrontare gli Spurs. L'attesa è palpabile in tutta la città, che si prepara a un evento di risonanza mondiale, catalizzando l'attenzione di tifosi, celebrità e appassionati. Il Madison Square Garden, con i suoi cinquantotto anni di storia e 19.500 posti a sedere, si conferma il cuore pulsante del basket. L'arena, nota come 'the Mecca of basketball' e 'World’s Most Famous Arena', è celebre per la sua configurazione atipica, che evoca una nave spaziale, e per l'atmosfera unica, arricchita da una luce calda e da fotografie storiche che ne adornano i corridoi.

L'evento ha generato una domanda senza precedenti per i biglietti, con prezzi che hanno raggiunto cifre record: è quasi impossibile trovare un posto a meno di 7.000 dollari, mentre per un palco si possono spendere fino a 50.000 dollari. Numerose celebrità hanno confermato la loro presenza a bordo parquet, tra cui il regista Spike Lee e gli attori Ben Stiller e Timothée Chalamet. Per i tifosi che non saranno presenti all'arena, bar e ristoranti hanno allestito viewing party, e maxi-schermi sono stati installati in vari punti della città per seguire il match.

Misure di sicurezza rafforzate per la partita

La presenza del presidente Donald Trump, che si è dichiarato un “grande tifoso” dei Knicks e del proprietario James Dolan, ha imposto un significativo rafforzamento delle misure di sicurezza.

Le autorità hanno annullato il tradizionale watch party all’esterno del Madison Square Garden, decisione valida esclusivamente per Gara-3. Questa scelta è stata presa in coordinamento con i servizi segreti per garantire la massima sicurezza durante la visita presidenziale. È stato precisato che non era possibile organizzare eventi all’aperto nelle immediate vicinanze dell'arena a causa delle stringenti esigenze di sicurezza legate a un evento di tale portata.

Per coloro che assisteranno alla partita all’interno del Madison Square Garden, sono state introdotte regole molto severe. I tifosi sono stati invitati ad arrivare con almeno due ore di anticipo e a portare con sé il minimo indispensabile, in quanto vige una rigorosa politica che vieta l'introduzione di borse (no-bag policy) e prevede controlli in stile TSA.

Non sarà disponibile alcun deposito per gli oggetti non consentiti all'interno dell'arena.

Alternative per i tifosi e attesa per Gara-4

Nonostante la cancellazione del watch party esterno, l'entusiasmo dei tifosi rimane immutato. Eventi ufficiali per seguire la partita sono stati organizzati in altre location cittadine, come il Wollman Rink a Central Park e il Brooklyn Bowl, entrambi già al completo. La città si prepara così a vivere un'altra intensa serata di grande basket, in attesa di Gara-4, che si disputerà nuovamente a New York mercoledì.

L'atmosfera che pervade New York in queste ore sottolinea il ruolo centrale del Madison Square Garden e della metropoli nel panorama NBA, unendo tradizione, spettacolo e una partecipazione popolare senza eguali.