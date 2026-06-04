L'Italia Under 21 si prepara per l'ultimo impegno stagionale: un'amichevole contro l'Albania, lunedì prossimo a Fontanafredda (Pordenone). La squadra sarà guidata da Carmine Nunziata, subentrato a Silvio Baldini, impegnato con la nazionale maggiore.

La rosa è stata ampliata a ventiquattro elementi, con l'aggiunta di Di Nunzio (Roma), Nuamah (Catanzaro), Corradi (Trento) e Cassa (Atalanta), quest'ultimo per l'indisponibilità di Colombo. Nunziata ha definito l'incontro una “vetrina importante” per i ragazzi, pronti a “dare il massimo” a fine stagione.

Nunziata: sviluppo dei talenti e sfida Albania

Carmine Nunziata ha enfatizzato l'importanza dell'esperienza internazionale per la maturazione dei giovani calciatori. “All’estero maturano prima; dobbiamo ridurre questo gap, è fondamentale che giochino, a prescindere dalla categoria, come dimostra la crescita di Amey e Corradi dopo una stagione in Serie C”, ha dichiarato.

Riguardo all'Albania, Nunziata ha ammesso la difficoltà di dare un'identità di gioco con il turnover, ma ha fiducia nel gruppo: “Chiedo di dare il massimo e giocare bene”. Ha descritto l'avversario con “giocatori di qualità”, la cui forza risiede in “intensità e aggressività”, capaci di “toglierti tempo e spazio per ragionare”.

L'amichevole: occasione per i talenti, anche dalla Serie C

L'amichevole dell'otto giugno a Fontanafredda (ore 18.15, diretta Rai 2) offre un'importante opportunità per osservare i talenti del calcio giovanile italiano. Il gruppo, un mix di elementi del ciclo Baldini e giovani dell'U20 di Nunziata, è strategico, dato che molti U21 sono stati promossi in nazionale maggiore.

Sei convocati dalla Serie C: per loro, l'incontro è una vetrina internazionale fondamentale per accelerare la crescita e dimostrare le proprie qualità tecniche.