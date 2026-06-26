Neven Spahija, il rinomato coach croato, ha ufficialmente prolungato il suo accordo con l’Umana Reyer Venezia. Questa decisione lo vedrà alla guida della prima squadra maschile per quella che sarà la sua quinta stagione consecutiva, a seguito della firma di un rinnovo contrattuale di un anno.

Il percorso di Spahija e il rinnovo

Arrivato nella città lagunare nel febbraio del 2023, Spahija ha immediatamente messo a disposizione del club la sua vasta esperienza internazionale. Sotto la sua guida, la squadra ha raggiunto la prestigiosa finale scudetto, un traguardo significativo, sebbene poi persa contro l’Olimpia Milano.

Fino ad oggi, il tecnico ha diretto la panchina dell’Umana Reyer in ben 197 partite ufficiali, dimostrando una notevole costanza e dedizione.

“Sono molto felice e orgoglioso di continuare questo percorso con Umana Reyer, ringrazio la proprietà e la dirigenza per la rinnovata fiducia”, ha dichiarato Spahija, esprimendo la sua soddisfazione. Ha inoltre aggiunto: “È una società importantissima, che cresce ogni anno e può contare su tifosi straordinari. La stagione appena conclusa ci ha dato grande soddisfazione, ma allo stesso tempo ci ha fatto capire che adesso abbiamo ancora più responsabilità verso il futuro”.

Conferma dello staff tecnico

La continuità non riguarda solo l'head coach. Con il rinnovo del contratto di Spahija, è stata infatti confermata l'intera composizione dello staff tecnico.

Gli apprezzati assistant coach Emanuele Molin e Alberto Billio, insieme al player development coach Veljko Perovic, continueranno a lavorare fianco a fianco con l'allenatore croato per la prossima stagione, garantendo stabilità e coesione al gruppo di lavoro.

Strategia di continuità e obiettivi

Il prolungamento del rapporto con Spahija si inserisce pienamente in una più ampia strategia di continuità e stabilità per la Reyer. L'obiettivo primario del club è consolidare i risultati eccellenti ottenuti negli ultimi anni e puntare a nuovi traguardi. La fiducia rinnovata al tecnico croato non è solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma testimonia anche la ferma volontà della società di proseguire con un progetto tecnico ben definito e con uno staff già collaudato e affiatato, elementi chiave per il successo futuro.