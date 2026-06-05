La nazionale iraniana di calcio ha finalmente ottenuto i visti necessari per l'ingresso negli Stati Uniti, un passaggio cruciale a meno di una settimana dall'inizio del Mondiale. Questa notizia, di grande rilevanza, è stata confermata da un funzionario della Casa Bianca. La conferma giunge dopo un periodo di incertezza, durante il quale l'ambasciatore iraniano in Messico, Abolfazl Pasandideh, aveva dichiarato che la squadra non aveva ancora ricevuto i documenti richiesti.

L'ottenimento dei visti e la cronologia

La conferma ufficiale dell'ottenimento dei visti per la nazionale iraniana è arrivata direttamente da Washington.

Un funzionario della Casa Bianca ha comunicato che i calciatori, attesi per il Mondiale negli Stati Uniti, hanno ricevuto l'autorizzazione all'ingresso. Questa dichiarazione risolve una situazione di stallo. Solo la sera precedente, l'ambasciatore iraniano in Messico, Abolfazl Pasandideh, aveva espresso inquietudine per il mancato rilascio dei visti Usa, sottolineando come la prima partita a Los Angeles fosse ormai imminente, a soli dieci giorni di distanza. La tempestività di questa concessione è fondamentale per la preparazione e la partecipazione della squadra al prestigioso torneo internazionale.

Il contesto delle tensioni diplomatiche

La questione del rilascio dei visti per la squadra iraniana non era un semplice iter burocratico, ma si inseriva in un quadro di tensioni diplomatiche.

Le richieste avanzate dalla federazione calcistica iraniana e le pressioni esercitate dalla FIFA per garantire la partecipazione della squadra erano rimaste in sospeso. In precedenza, il presidente della federazione, Mehdi Taj, aveva richiesto garanzie sul rilascio dei visti, con particolare attenzione ai membri dello staff e a coloro che avevano prestato servizio nelle Guardie Rivoluzionarie. Taj aveva enfatizzato l'importanza di poter partecipare al torneo "senza rinunciare ai nostri valori, alla nostra cultura e alle nostre convinzioni", rispettando l'identità della nazione in un contesto sportivo internazionale.

La risoluzione delle incertezze per il Mondiale

La concessione dei visti rappresenta un passo decisivo e atteso per la piena partecipazione dell'Iran al Mondiale.

Dopo settimane di incertezze, il rilascio di questi documenti cruciali a pochi giorni dall'esordio mondiale scioglie una delle principali tensioni diplomatiche che avevano caratterizzato la preparazione della nazionale iraniana per la sua presenza negli Stati Uniti. Questo sviluppo permette alla squadra di concentrarsi ora esclusivamente sulla competizione, superando gli ostacoli burocratici e diplomatici che avevano minacciato la sua partecipazione al torneo di calcio più importante del mondo.