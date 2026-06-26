Le Golden State Valkyries si preparano a ospitare le Atlanta Dream in un attesissimo rematch al Chase Center, in programma per venerdì sera. Questa sfida si preannuncia particolarmente intensa, dato che le Valkyries hanno dominato il precedente incontro, assicurandosi una vittoria con un margine di undici punti e arrivando a condurre la partita con ben ventisei lunghezze di vantaggio. L'evento sarà ulteriormente valorizzato dalla Pride Night, una serata speciale durante la quale tutti i tifosi presenti riceveranno un esclusivo omaggio.

Il trionfo delle Valkyries nel precedente incontro

Il ricordo del netto successo delle Valkyries nel loro ultimo scontro con le Atlanta Dream è ancora vivo. In quell'occasione, Gabby Williams ha offerto una prestazione eccezionale, mettendo a segno ben 23 punti, a cui si sono aggiunti cinque rimbalzi, cinque assist e due "stocks", frutto di una palla rubata e una stoppata. Fondamentale è stato anche il contributo di Kayla Thornton, autrice di 17 punti e ben cinque tiri da tre, e di Cecilia Zandalasini, che ha aggiunto 14 punti e quattro triple al tabellino. La chiave della vittoria è stata la straordinaria efficacia delle Valkyries nel tiro dalla lunga distanza, con quindici triple realizzate contro le sole quattro delle Dream.

Il divario decisivo è stato scavato nel secondo quarto, quando le Golden State Valkyries hanno messo a segno un parziale dominante di 22-9, spezzando l'equilibrio della gara.

Williams e Burton in evidenza nell'All-Star Voting 2026

Non solo sul campo, ma anche nelle preferenze dei tifosi, Gabby Williams e Veronica Burton si stanno distinguendo, figurando tra le giocatrici più votate per l'All-Star Game 2026. Williams ha dimostrato un ampio consenso, accumulando un totale di 451.450 voti, che la posizionano all'ottavo posto assoluto e al sesto tra le giocatrici di front court. Anche Burton ha ricevuto un notevole supporto, con 104.385 voti, classificandosi trentatreesima in generale e quindicesima tra le guardie.

È importante sottolineare che il voto dei tifosi costituisce il 50% del peso complessivo per la selezione delle giocatrici titolari, mentre la restante metà è ripartita tra i voti dei media e delle giocatrici stesse. Successivamente, saranno gli allenatori della WNBA a selezionare le 14 riserve. I fan hanno tempo fino al 27 giugno alle 20:59 (ora del Pacifico) per esprimere le loro preferenze.

Le strategie chiave: difesa solida per le Valkyries, attacco prolifico per le Dream

In vista del prossimo incontro, le Golden State Valkyries si presentano con una delle difese più solide dell'intera lega. Il loro defensive rating si attesta a 103,6, un dato che le posiziona al terzo posto assoluto. Tra le giocatrici titolari, spicca in particolare Kayla Thornton, il cui rating difensivo di 99,9 rappresenta il miglior risultato all'interno della squadra, evidenziando la sua importanza negli schemi difensivi.

Nel corso del precedente confronto, la disciplinata difesa delle Valkyries ha saputo contenere efficacemente le Atlanta Dream, limitandole a soli nove punti nel secondo quarto e concedendo loro appena due canestri su quattordici tentativi, un fattore determinante per la vittoria. D'altro canto, le Atlanta Dream possono vantare un attacco di assoluto livello, potendo contare su due realizzatrici di primo piano: Allisha Gray, con una media di 19,5 punti per partita, e Rhyne Howard, che ne realizza 19,1. Questo duo offensivo le rende una delle squadre più prolifiche e pericolose della WNBA, capaci di mettere in difficoltà qualsiasi difesa.