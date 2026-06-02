Anna van der Breggen ha trionfato nella cronometro Belluno-Nevegal, quarta tappa del Giro d’Italia Women 2026, riconquistando la prestigiosa maglia rosa. La 36enne olandese, al suo rientro agonistico dopo un’assenza di tre anni, ha dimostrato una forma eccezionale, dominando la prova contro il tempo di 12,7 km, caratterizzata da un’impegnativa salita finale.

La sua prestazione è stata netta: van der Breggen ha inflitto un distacco di 1’04" alla campionessa del mondo Marlen Reusser (Movistar) e di 1’10" alla favorita Demi Vollering (FDJ United-SUEZ).

Questo successo segna il suo ritorno in vetta alla classifica generale a cinque anni dall'ultima volta e a undici dalla sua prima vittoria parziale al Giro. Tra le atlete di spicco, la campionessa uscente Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ha concluso nona, con un ritardo di 1’51". La migliore delle italiane è stata Monica Trinca Colone, che ha tagliato il traguardo in quinta posizione a 1’31" dalla vincitrice.

Un Rientro Trionfale e la Conquista della Maglia Rosa

Già quattro volte vincitrice del Giro d’Italia Women, Anna van der Breggen ha confermato il suo status di fuoriclasse, imponendosi con autorità in una cronometro altamente selettiva. Il suo ritorno alla maglia rosa rappresenta un momento significativo nella sua carriera, evidenziando la sua straordinaria capacità di gestire lo sforzo in salita e di eccellere anche dopo un prolungato periodo lontano dalle competizioni.

I Distacchi delle Rivali e la Classifica Generale

I distacchi registrati in questa tappa sono stati determinanti per la nuova configurazione della classifica generale. Marlen Reusser ha pagato un ritardo di 1’04", mentre Demi Vollering ha concluso a 1’10" dalla vetta. La campionessa uscente Elisa Longo Borghini ha accusato un ritardo di 1’51", classificandosi nona. La performance di Monica Trinca Colone, quinta a 1’31", l'ha resa la migliore rappresentante italiana. Questi risultati hanno profondamente ridefinito le posizioni di vertice dopo la quarta tappa.

Dettagli Tecnici della Cronoscalata Belluno-Nevegal

La cronoscalata Belluno-Nevegal, estesa per 12,7 km, si è rivelata il primo vero spartiacque del Giro d’Italia Women 2026.

Il percorso prevedeva una sezione in salita particolarmente impegnativa negli ultimi 7,4 km, con pendenze medie dell’8,2% e tratti che raggiungevano il 10%. Questa configurazione ha reso la prova una sfida che ha richiesto non solo grande forza fisica, ma anche una strategia tattica impeccabile.

Anna van der Breggen ha coperto l'intera distanza in un tempo eccezionale di 31’38", una prestazione che le ha permesso di dominare la tappa e di assicurarsi la maglia rosa con una superiorità indiscutibile.