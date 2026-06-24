La Ferrari si avvicina al prossimo Gran Premio d'Austria con un misto di cauta fiducia e determinazione, dopo la recente vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona. Il team principal, Fred Vasseur, ha voluto stemperare gli entusiasmi, sottolineando l'importanza di mantenere un profilo basso e una concentrazione massima, nonostante i segnali incoraggianti emersi nelle ultime gare.

"Arriviamo in Austria incoraggiati dai segnali positivi mostrati nelle ultime gare, anche se siamo consapevoli che c'è ancora molto lavoro da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi", ha dichiarato Vasseur, evidenziando la necessità per la squadra di aderire al proprio approccio metodico.

Il successo di Hamilton in Spagna ha indubbiamente infuso nuova fiducia nell'ambiente Ferrari, ma il team principal invita a non abbassare la guardia: "Come abbiamo sempre fatto fin dall'inizio della stagione, approcceremo questo weekend con lo stesso metodo e la stessa mentalità, cercando di mettere insieme un fine settimana lineare sotto ogni aspetto, dall'esecuzione in pista alle scelte strategiche da prendere al muretto. Sappiamo che ogni weekend rappresenta una storia a sé. Per questo continueremo ad affrontare una gara alla volta, con umiltà, con l'obiettivo di ottenere il massimo".

La vittoria di Barcellona e la prospettiva sul campionato

Nonostante la vittoria di Hamilton abbia inevitabilmente alimentato le speculazioni su una possibile lotta per il titolo, Vasseur ha ribadito con fermezza che la situazione generale non è mutata radicalmente.

"Nulla è cambiato oggi rispetto alla scorsa settimana a Monaco", ha spiegato il team principal, aggiungendo: "Il risultato è diverso; l'esito della gara è diverso… L'impegno dei ragazzi nel garage, a Maranello, di Lewis, di Charles Leclerc, non è cambiato rispetto alla scorsa settimana. Dobbiamo mantenere la calma su questo… Lo considero un risultato estremamente buono, un risultato estremamente positivo… Ma non è che la situazione sia completamente diversa rispetto alla scorsa settimana".

Vasseur ha inoltre sottolineato come la stagione in corso sarà decisa principalmente dalla capacità di sviluppo delle squadre, piuttosto che da un singolo risultato, per quanto prestigioso. "Solitamente, negli ultimi 25 anni, eravamo soliti dire che una buona macchina a Barcellona avrebbe dominato la stagione, ma credo che questa stagione si baserà molto di più sulla capacità di tutte le squadre di portare prestazioni alla vettura… Sarà tutta una questione di capacità e della capacità del team di svilupparsi", ha affermato, mettendo in luce l'importanza cruciale dell'evoluzione tecnica.

Focus sui dettagli e il prossimo Gran Premio d'Austria

L'approccio della Ferrari per il Gran Premio d'Austria rimarrà dunque invariato, seguendo la stessa mentalità adottata a Barcellona. "L'approccio è andare in Austria esattamente con lo stesso approccio che abbiamo avuto a Barcellona, e non pensare al campionato o proiettarsi con 25 vittorie in più. Non lo farò mai", ha dichiarato Vasseur, ribadendo la filosofia di concentrazione sul presente e sulla singola gara.

Il team principal ha concluso il suo intervento riaffermando la volontà di perseguire un miglioramento costante attraverso la cura dei dettagli e l'incremento delle prestazioni in ogni area. "Cercherò di continuare a inseguire i dettagli, a portare prestazioni ovunque… Celebriamo questa vittoria, godiamocela, e torneremo la prossima settimana in Austria con le stesse impressioni", ha chiosato Vasseur.

La Ferrari si prepara così al prossimo appuntamento del calendario, forte della consapevolezza dei propri mezzi, ma senza lasciarsi travolgere da un eccessivo entusiasmo, mantenendo salda la concentrazione su ogni singolo weekend di gara per massimizzare ogni opportunità.