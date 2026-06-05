Nonostante l'ottimo passo mostrato nelle prove libere del venerdì, la Ferrari deve ancora affrontare un intenso lavoro in vista del Gran Premio di Monaco. Lo ha dichiarato il team principal, Fred Vasseur, sottolineando la necessità di capitalizzare la competitività evidenziata in pista. Nella seconda sessione di prove, Lewis Hamilton ha registrato il miglior tempo, precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc, in una giornata che ha visto la scuderia di Maranello dominare la classifica. Solamente Max Verstappen è riuscito a contenere il distacco, chiudendo a 0,35 secondi dai due piloti Ferrari.

Già la prima sessione di prove libere aveva confermato la superiorità della Ferrari, con Leclerc al comando e Hamilton subito dietro, e un margine più consistente sul resto del gruppo. Tuttavia, Vasseur ha voluto smorzare gli entusiasmi, ribadendo che «c'è ancora molto lavoro da fare» e che non esistono garanzie di successo, nonostante le previsioni della vigilia indicassero la Ferrari come favorita per la vittoria a Monaco.

Ferrari in evidenza, ma la concorrenza resta vicina

Il tracciato di Monaco, caratterizzato da curve lente e di media velocità, sembra adattarsi particolarmente bene alle peculiarità della monoposto Ferrari. Questo offre a Hamilton e Leclerc una concreta opportunità di conquistare la prima vittoria per il team dal Gran Premio di ottobre 2024.

Nonostante ciò, la Mercedes, vincitrice di tutte le cinque gare disputate finora in stagione, rimane una minaccia significativa. George Russell ha concluso la seconda sessione a 0,379 secondi da Hamilton, mentre Kimi Antonelli si è piazzato a mezzo secondo.

Max Verstappen, terzo nelle prove, si è mantenuto molto vicino ai tempi della Ferrari, confermando che la battaglia per la pole position e la vittoria sarà estremamente serrata. Le intrinseche difficoltà di sorpasso del circuito monegasco rendono la qualifica del sabato un momento cruciale per le ambizioni di tutti i team.

Problemi tecnici e incidenti nelle prove

La giornata di prove non è stata esente da imprevisti e difficoltà tecniche. Lando Norris ha perso ben 45 minuti di prezioso tempo in pista a causa di un potenziale problema alla batteria, una criticità analoga a quella che aveva costretto al ritiro Russell nel precedente Gran Premio del Canada.

Il suo compagno di squadra in McLaren, Oscar Piastri, non è riuscito a esprimere una competitività elevata, chiudendo la sessione al settimo posto. Isack Hadjar, invece, è stato protagonista di un incidente nelle fasi iniziali delle prove.

Da segnalare anche il problema ai freni occorso a Sergio Perez (Cadillac), che ha causato l'unica bandiera rossa della sessione a soli cinque minuti dal termine. La classifica finale delle prove ha evidenziato un notevole equilibrio, con i primi dieci piloti racchiusi in poco più di un secondo, a testimonianza dell'intensa competitività che caratterizza questa stagione di Formula 1.