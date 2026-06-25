La stagione di Formula 1 2026 ha segnato un momento cruciale per Lewis Hamilton e la Ferrari. Il Gran Premio di Barcellona ha visto il pilota britannico conquistare la sua prima vittoria in rosso dopo oltre un anno dal suo arrivo a Maranello, ponendo fine a un digiuno che durava dalla fine del 2024 per la scuderia. Il successo è stato il frutto di una strategia aggressiva a tre soste e di una gestione ottimale della Virtual Safety Car, permettendo a Hamilton di ridurre il distacco in classifica da Kimi Antonelli, leader del mondiale, da 66 a 41 punti.

Hamilton aveva già mostrato segnali di crescita con i podi ottenuti in Cina, Canada e Monaco, ma la vittoria in Spagna ha riacceso le speranze di un possibile ritorno nella corsa per il titolo mondiale. Nonostante l'entusiasmo, il pilota mantiene un approccio cauto: “È così presto nella stagione per essere arrivati a questo punto. Abbiamo ancora una montagna ripida da scalare per cercare di fare quello che Mercedes ha fatto finora”, ha dichiarato Hamilton, evidenziando il duro lavoro del team sull’innovazione e sulla performance della vettura.

Le reazioni del paddock e il ruolo della Mercedes

Il paddock ha subito reagito al successo della Ferrari. Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha riconosciuto la pericolosità di Hamilton nella lotta per il titolo: “Preferirei non dover lottare con lui per il titolo, perché so di cosa è capace.

Quando sente l’odore del sangue, parte. Ho visto per molti anni che quando il treno Hamilton parte, è difficile fermarlo”. Wolff ha comunque ricordato che la stagione è ancora lunga e che un singolo ritiro può riaprire completamente la corsa al mondiale.

Anche Kimi Antonelli, attuale leader del campionato, ha elogiato la solidità della Ferrari: “La loro vettura è molto affidabile e se continueranno così saranno una minaccia”. Lando Norris ha invece sottolineato come la Ferrari sia già la migliore in curva e che, con ulteriori sviluppi sul motore, potrebbe diventare dominante: “Se migliorano il motore, ci metteranno tutti in difficoltà”.

Vasseur: 'Serve calma, il campionato si gioca sullo sviluppo'

Nonostante l’ondata di entusiasmo, il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha invitato a non lasciarsi trasportare da facili euforie: “Nulla è cambiato rispetto alla scorsa settimana. Il risultato è diverso, ma l’impegno della squadra non è cambiato. Dobbiamo restare calmi. Non è che oggi la gara sia stata magica e la scorsa settimana no, ma stiamo migliorando e ci conosciamo sempre di più”.

Vasseur ha ribadito che la chiave della stagione sarà la capacità di sviluppo continuo: “Quest’anno il campionato si baserà sulla capacità delle squadre di portare performance alla vettura, non sulla fotografia di Barcellona. Abbiamo fatto un passo avanti, ma dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli e non pensare già al titolo”.

Il team principal ha concluso sottolineando l’importanza di mantenere la stessa mentalità anche nei prossimi appuntamenti, a partire dal Gran Premio d’Austria.

La Ferrari, dunque, si gode il momento positivo ma resta con i piedi per terra, consapevole che la rincorsa al titolo mondiale richiederà costanza, sviluppo e attenzione ai dettagli in ogni gara.