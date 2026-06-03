La Ferrari e Charles Leclerc continueranno il loro percorso insieme in Formula 1. La scuderia di Maranello ha ufficializzato il rinnovo pluriennale del contratto con il pilota monegasco, consolidando un rapporto di lunga data. L'annuncio giunge in un momento significativo, alla vigilia del Gran Premio di Montecarlo, appuntamento particolarmente sentito dal pilota e dal team.

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha espresso grande soddisfazione per la prosecuzione di questa collaborazione. "Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi", ha dichiarato Vasseur.

Vasseur ha poi evidenziato la crescita di Leclerc, non solo come uno dei piloti più forti della Formula 1, ma anche come una persona che incarna profondamente il legame con la squadra e i valori Ferrari. "Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. Sappiamo quanto questo progetto significhi per lui e siamo felici di continuare a lavorare insieme per conseguire gli obiettivi che condividiamo", ha concluso il team principal.

Un legame consolidato nel tempo

Il rapporto tra Charles Leclerc e la Ferrari ha radici profonde. Entrato nella Ferrari Driver Academy nel 2016, il pilota ha intrapreso un percorso che lo ha portato al debutto in Formula 1 e a diventare una figura di spicco della scuderia.

Nel corso degli anni, il monegasco ha regalato ai tifosi della Rossa momenti memorabili, con vittorie, pole position e podi, affermandosi come elemento centrale del team. Questo rinnovo contrattuale è la naturale evoluzione di un legame fondato su fiducia, talento e passione reciproca.

Lo stesso Charles Leclerc ha manifestato la propria gioia per il prolungamento dell'accordo. "Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo in questa squadra più che mai e sono profondamente grato di poter continuare a lottare fianco a fianco verso il nostro obiettivo comune: riportare il titolo mondiale a Maranello", ha affermato Leclerc. Leclerc ha inoltre sottolineato il suo forte senso di appartenenza alla Ferrari, definendola una seconda famiglia e ribadendo il suo impegno totale per la squadra e i tifosi.

"Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma è anche una responsabilità che non do mai per scontata. Continuerò a dare tutto me stesso per riportare questa squadra dove merita di stare, al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, la cui passione è il cuore pulsante di questa Scuderia."

Obiettivi condivisi e prospettive future

Il rinnovo di Leclerc si inserisce in una strategia di continuità e crescita per la Ferrari, che mira a riconquistare i vertici della Formula 1. La scuderia ha ribadito la piena fiducia nel suo pilota, riconoscendone il talento e la determinazione, qualità essenziali per affrontare le sfide delle prossime stagioni. A soli ventotto anni, Charles Leclerc è già il secondo pilota Ferrari per numero di presenze in Formula 1 e per pole position, superato solo da Michael Schumacher.

La sua determinazione e la volontà condivisa di riportare il titolo mondiale a Maranello costituiscono le fondamenta per il futuro della scuderia, con l'ambizione di regalare nuove emozioni ai tifosi e riportare la Ferrari al successo nel motorsport.