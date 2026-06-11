Il commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo, Julio Velasco, ha ufficializzato le convocazioni per la Pool 5 della Volleyball Nations League. Quattordici le atlete azzurre pronte a partire per Pasig City, nelle Filippine, dove affronteranno la seconda fase del torneo. Dopo aver concluso la prima settimana di gare a Brasilia con un bilancio positivo di tre vittorie e una sola sconfitta, il gruppo si prepara a questa nuova trasferta internazionale con alcune importanti novità.

Tra le principali variazioni rispetto alla tappa precedente, si registrano gli ingressi di Sarah Fahr, Josephina Obossa e Ilenia Moro, che subentrano a Yasmina Akrari, Binto Diop e Ilaria Spirito.

Le giocatrici si riuniranno venerdì 12 giugno presso il Centro Pavesi di Milano, per poi partire alla volta delle Filippine e affrontare le impegnative sfide della Pool 5.

Il calendario e le avversarie della Pool 5

La nazionale italiana scenderà in campo a Pasig City, Manila, dal 17 al 21 giugno, per quattro incontri di alto livello. Il debutto è fissato per mercoledì 17 giugno contro la Repubblica Ceca, seguito giovedì 18 giugno dalla sfida contro la Serbia. Sabato 20 giugno le azzurre affronteranno gli Stati Uniti, mentre domenica 21 giugno chiuderanno la Pool contro il Giappone.

L’elenco completo delle quattordici convocate è il seguente: come palleggiatrici, Carlotta Cambi (capitana) e Francesca Scola; tra le schiacciatrici, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini ed Ekaterina Antropova; le centrali sono Denise Meli, Linda Nwakalor, Sarah Fahr e Linda Manfredini; nel ruolo di opposte, Merit Adigwe e Josephina Obossa; infine, i liberi sono Eleonora Fersino e Ilenia Moro.

Il progetto tecnico e le prossime tappe della VNL

La selezione per la Pool 5 si inserisce in un progetto azzurro più ampio, che coinvolge un totale di trenta atlete e include tutte le principali protagoniste del volley italiano. Questo gruppo allargato, presentato a Milano lo scorso aprile, rappresenta un mix equilibrato tra esperienza internazionale e giovani talenti in costante crescita. Dopo la fase brasiliana e quella imminente nelle Filippine, il percorso della nazionale proseguirà con la terza settimana di gare, in programma dall’8 al 12 luglio a Hong Kong, dove l’Italia affronterà Ucraina, Belgio, Canada e Cina. Le Finals della competizione si terranno a Macao, in Cina, dal 22 al 26 luglio.

La scelta di includere atlete come Fahr, Obossa e Moro sottolinea la strategia dello staff tecnico di puntare su un ricambio generazionale e su nuove energie, con l’obiettivo primario di consolidare il gruppo e prepararlo al meglio per le sfide internazionali future che attendono la nazionale di pallavolo femminile.