Ambrogio Beccaria, trentaquattro anni, milanese e skipper di Allagrande Mapei, ha scritto una pagina storica per la vela italiana conquistando la terza edizione della Vendée Arctique. Questa regata, partita da Les Sables-d'Olonne il 7 giugno, ha rappresentato la prima prova di qualificazione per la Vendée Globe 2028. L'evento ha visto la partecipazione di nove skipper impegnati in una complessa traversata in solitaria e senza scalo, con l'obiettivo di raggiungere il Circolo Polare Artico.

L'edizione di quest'anno non prevedeva un percorso obbligato, lasciando ai velisti la libertà di scegliere la longitudine per attraversare il Circolo Polare Artico a 66° Nord, prima di fare ritorno al porto di partenza.

Beccaria è così diventato il primo italiano nella storia a imporsi in una regata in solitario a bordo degli IMOCA 60. Il suo trionfo è giunto alle 3:07 del 16 giugno, dopo otto giorni, quattordici ore, cinque minuti e cinquanta secondi di navigazione intensa. Il successo è stato il culmine di un finale combattutissimo, che ha visto Beccaria prevalere su Sam Goodchild (Macif Santé Prévoyance) e Violette Dorange (Initiatives Cœur).

Una rimonta straordinaria nel finale

La fase conclusiva della regata è stata particolarmente emozionante e ha rimescolato le carte in tavola a causa di una vasta zona di bonaccia che ha interessato le ultime miglia. Beccaria, che durante la competizione era scivolato fino alla quinta posizione dopo aver dovuto effettuare un intervento tecnico sotto lo scafo della sua imbarcazione in Irlanda, ha dimostrato una straordinaria capacità di recupero, guadagnando progressivamente terreno sugli avversari.

“Non avrei mai pensato in vita mia di poter recuperare 200 miglia. Ma nella vela c'è sempre un pizzico di fortuna. Questo arrivo è comunque bellissimo”, ha commentato Beccaria al termine della prova, evidenziando l'imprevedibilità e la difficoltà intrinseca della regata oceanica.

Sam Goodchild, inizialmente tra i favoriti e leader della flotta fin dalla prima notte, ha dovuto cedere il passo proprio nelle ore decisive, concludendo la gara con un ritardo di un'ora, quindici minuti e tre secondi dal vincitore. Violette Dorange ha completato il podio, ottenendo il suo primo risultato di rilievo nella prestigiosa classe IMOCA, un traguardo significativo per la sua carriera.

Il ricordo di Charlie Dalin

La Vendée Arctique 2026 è stata purtroppo segnata anche da un momento di profonda commozione per la scomparsa di Charlie Dalin. Il velista, vincitore della Vendée Globe 2024-2025, è venuto a mancare a Quimper all'età di quarantadue anni a causa di un tumore. In suo omaggio e per ricordarne il contributo al mondo della vela, i membri del comitato organizzatore della regata hanno indossato fasce nere al braccio, accompagnate dal semplice ma toccante messaggio “Grazie, Charlie”.

La vittoria di Ambrogio Beccaria non rappresenta solo un traguardo personale di grande prestigio, ma costituisce anche un momento storico per la vela italiana. Questo successo apre nuove e promettenti prospettive in vista della prossima Vendée Globe, confermando la crescente competitività e il talento degli skipper italiani nelle impegnative regate oceaniche internazionali.