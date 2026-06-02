Il mondo del tennis è in fermento per l'annuncio del ritorno in campo di Serena Williams, una delle atlete più iconiche e vincenti della storia. La campionessa statunitense, detentrice di ben ventitré titoli del Grande Slam in singolare, ha accettato una wild card per partecipare al torneo di doppio del Queen’s Club. Un evento che segna un nuovo, atteso capitolo nella sua straordinaria carriera, dopo l'ultima apparizione agli US Open del 2022.

Ad affiancarla in questa nuova avventura sarà la giovane promessa canadese Victoria Mboko, diciannovenne e già tra le prime dieci del ranking mondiale di singolare.

La notizia ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, curiosi di assistere al rientro di una leggenda.

Il giorno successivo all'annuncio, la sorella Venus Williams ha offerto le sue riflessioni a Parigi, durante una trasmissione televisiva. Con un sorriso, Venus ha commentato le doti naturali di Serena: "Penso che ogni tanto giochi ancora. Non la vedo spesso in campo. Non so quando si sia allenata, onestamente. Sono sincera. Non so quale sia la sua forma, ma quello che posso dire è che potrebbe non colpire una palla per quattro mesi, mentre io mi alleno, e poi lei prende la racchetta e le scarpe da ginnastica e inizia a colpire la palla come se non avesse mai smesso." Queste parole sottolineano il talento innato e la capacità unica di Serena di ritrovare la forma in tempi rapidi, anche dopo lunghe pause.

Il Queen’s Club: un palcoscenico significativo per il rientro

La scelta del Queen’s Club di Londra come sede del suo ritorno non è casuale. Questo torneo rappresenta un luogo di particolare importanza per Serena Williams, che ha spesso ottenuto successi significativi sui campi in erba. La stessa atleta ha definito questa sede "il posto perfetto per iniziare questo nuovo capitolo", evidenziando il legame speciale con la superficie e l'ambiente del torneo.

Il rientro di Serena segue un periodo di assenza dal circuito professionistico, durante il quale aveva descritto il suo allontanamento dal tennis più come un'evoluzione che come un vero e proprio ritiro. Il suo impressionante palmarès include, oltre ai ventitré titoli Slam in singolare, anche quattordici titoli di doppio.

Un traguardo ancora più eccezionale è il Career Golden Slam, ottenuto sia in singolare che in doppio, un risultato che la rende unica nel panorama del tennis femminile.

Prospettive future: Wimbledon e le nuove sfide

La partecipazione al Queen’s Club potrebbe essere solo il primo passo di un percorso più ampio per Serena Williams. Non è esclusa, infatti, la possibilità che la campionessa valuti di competere anche in singolare a Wimbledon, il torneo più prestigioso sull'erba. Tuttavia, il tempo a disposizione per una preparazione specifica alla stagione su questa superficie è notoriamente limitato, rendendo ogni decisione una sfida ulteriore.

La presenza di Victoria Mboko come compagna di doppio aggiunge un elemento di grande interesse, combinando l'esperienza leggendaria di Serena con il talento emergente della giovane canadese.

Il mondo del tennis attende con grande entusiasmo di osservare come la campionessa saprà affrontare questa nuova fase della sua carriera, dopo una prolungata pausa dalle competizioni ufficiali, e quali saranno i prossimi sviluppi in vista dei grandi appuntamenti sull'erba.