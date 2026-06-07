Max Verstappen ha affrontato un Gran Premio di Monaco dal sapore amaro, costretto al ritiro già nelle prime fasi della gara. Il pilota olandese aveva già avvertito un'anomalia nel motore durante il giro di formazione, un presagio che si è purtroppo concretizzato al momento della partenza, impedendogli di prendere il via e compromettendo la sua corsa dopo pochi metri.

Le prime avvisaglie del guasto al motore

Partito dalla seconda posizione, affiancando Kimi Antonelli, Verstappen ha dettagliato le problematiche emerse ancor prima del semaforo verde.

Ha riferito che "la formation lap già era un po’ strana", ma la situazione è peggiorata ulteriormente nella fase di pre-partenza. Il motore, infatti, non riusciva a mantenere il regime di giri desiderato: "normalmente trovi il regime di giri, ma non saliva affatto", ha spiegato il pilota, descrivendo un comportamento irregolare e anomalo, con il regime che "saliva e scendeva molto, un po’ strano". Queste fluttuazioni hanno rappresentato i primi chiari segnali di un malfunzionamento imminente.

L'epilogo amaro: il blocco del motore alla partenza

Il momento cruciale è giunto con il rilascio della frizione. Il motore, già instabile, si è completamente bloccato, rendendo impossibile una partenza regolare.

Verstappen ha raccontato con amarezza: "Appena ho mollato la frizione è finita lì. Il motore si è completamente impiccato". La situazione è precipitata ulteriormente quando, dopo aver recuperato una minima parte di potenza dopo la Curva 1, ha percepito un rumore preoccupante: "il rumore che ho sentito una volta che ho ripreso un po’ di potenza dopo la Curva 1 era molto brutto". A quel punto, la decisione è stata inevitabile: "così ho subito alzato il piede e ho riportato la macchina ai box", sancendo il suo ritiro immediato dalla gara.

Nonostante la profonda delusione per il ritiro, Verstappen ha voluto evidenziare gli aspetti positivi del weekend. Il ritmo mostrato nelle sessioni precedenti la gara era stato, infatti, particolarmente incoraggiante.

Il pilota ha espresso il suo rammarico: "Abbiamo avuto un weekend davvero buono fino alla gara, ovviamente tutti sono molto delusi e non essere sul podio… Se fossi in testa al campionato, sarebbe molto, molto doloroso. Così, meno doloroso, ma è comunque davvero fastidioso e deludente per tutti." La sua speranza è ora rivolta al futuro e alla comprensione del problema: "Ovviamente sappiamo che tutti vogliono finire ogni singola gara, ma così, spero solo che capiamo rapidamente cos’è e che possiamo risolverlo anche per il futuro."

Il guasto al motore, che ha costretto Verstappen a un immediato ritiro, ha evidenziato una problematica già nota. In passato, il team aveva infatti riscontrato difficoltà nella gestione del propulsore durante le fasi di partenza.

Tuttavia, in questa occasione, il malfunzionamento si è rivelato irreversibile, compromettendo irrimediabilmente l'intera gara del pilota olandese e impedendogli di lottare per le posizioni di vertice.