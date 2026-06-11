Il pilota di Formula 1 Max Verstappen ha espresso sorpresa e perplessità dopo la classificazione della FIA che ha giudicato il motore a combustione interna (ICE) della Red Bull il più performante dell'intera griglia per la stagione 2026. Questa valutazione ha escluso il team da cruciali opportunità di aggiornamento previste dal sistema ADUO.

Il meccanismo ADUO e le decisioni FIA

Il sistema ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), introdotto in questa stagione, valuta le prestazioni degli ICE nei primi cinque Gran Premi. I costruttori con un ritardo compreso tra il 2% e il 4% rispetto al migliore ottengono un aggiornamento in questa stagione e uno nella prossima.

Quelli con un ritardo superiore al 4% ne ricevono due per ciascuna stagione.

La FIA ha giudicato l'ICE della Red Bull il migliore. Di conseguenza, la Mercedes, con oltre il 2% di ritardo, ha diritto a un aggiornamento. Le scuderie Ferrari, Audi e Honda, con oltre il 4% di distacco, hanno ottenuto il massimo di due aggiornamenti ciascuna.

La reazione di Verstappen e il contesto

Verstappen ha dichiarato di non percepire il proprio motore come il più performante, chiedendo chiarimenti alla FIA. Pur orgoglioso dei risultati ottenuti da Red Bull Ford Powertrains in tempi brevi, ha espresso confusione per essere stato indicato come il riferimento assoluto.

Separatamente, la FIA ha confermato un accordo sul gruppo motopropulsore per il biennio 2027–2028, con una ripartizione energetica 60/40 tra combustione interna ed elettrico.

Verstappen, che in passato aveva minacciato di lasciare la F1 per tali questioni, ha accolto con favore il compromesso, pur auspicando un'implementazione più rapida.

Le implicazioni del verdetto: un'analisi critica

Il verdetto della FIA e il funzionamento del sistema ADUO hanno suscitato un acceso dibattito. L'analisi critica evidenzia una discrepanza: l'ADUO misura esclusivamente le prestazioni dell'ICE, mentre gli aggiornamenti autorizzati possono riguardare anche componenti elettriche cruciali della power unit, quali l'ERS, l'MGU‑K e i sistemi di controllo elettronico. Questa differenza tra il parametro misurato e le aree effettivamente aggiornabili crea una situazione paradossale.

Nel paddock, inoltre, persiste il consenso sul fatto che la Mercedes possieda, nel complesso, la power unit più efficiente e potente, nonostante la classifica stilata dalla FIA.

Questa percezione comune suggerisce che il sistema ADUO, nella sua configurazione attuale, rischi di favorire ulteriormente chi si trova già in una posizione di vantaggio, contraddicendo apertamente lo spirito di riequilibrio per cui era stato concepito. La situazione solleva interrogativi sull'efficacia del sistema nel promuovere una maggiore parità tra i team di Formula 1.