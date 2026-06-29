A Lubiana, l’Italia di Ferdinando De Giorgi ha conquistato una vittoria fondamentale nella Volleyball Nations League, superando la Slovenia per 3-1 (23-25, 25-19, 25-18, 25-20). Questo successo è la quinta affermazione stagionale per gli azzurri, proiettandoli al quinto posto in classifica generale, cruciale per l’accesso alle Final Eight.

Rimonta azzurra e protagonisti

Dopo aver ceduto il primo set (23-25), la nazionale italiana ha mostrato grande determinazione, ribaltando l’incontro nei successivi tre parziali e evidenziando solidità e capacità di reazione.

Il capitano Daniele Lavia ha festeggiato la sua 150ª presenza in nazionale, traguardo significativo. Alessandro Bovolenta si è distinto come miglior realizzatore con 22 punti, decisivo.

Il cammino dell'Italia e un record del torneo

Questa vittoria contro la Slovenia consolida il percorso dell’Italia nella competizione estiva, marcando la quinta vittoria in questa edizione della Volleyball Nations League. Il torneo ha offerto un momento di rilievo: nella stessa serata, è stato registrato un record storico. Il primo set tra Argentina e Polonia è durato quasi un’ora, chiudendosi con un incredibile 50-48 a favore dei sudamericani, stabilendo un nuovo primato nella storia della manifestazione.

La settimana azzurra a Lubiana

Il successo contro la Slovenia conclude una settimana impegnativa per gli azzurri a Lubiana. L’Italia aveva affrontato Bulgaria, Ucraina e Brasile. La capacità di superare queste sfide, culminata con la vittoria, rafforza le potenzialità del gruppo di De Giorgi, confermando solidità e prontezza nel reagire per gli obiettivi della Volleyball Nations League.